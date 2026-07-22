Antena 3 Noticias
Última hora
Salud

Ola de calor

¿Paraguas en una ola de calor? Los dermatólogos explican por qué

El uso de este accesorio en verano, asociado a países asiáticos, gana adeptos en España para protegerse del sol.

Jóvenes portan paraguas para evitar los rayos del sol

El paraguas sale del armario para combatir el calor | EFE

Publicidad

Blanca Escriche
Publicado:

La tercera ola de calor del verano ya está aquí y, con ella, una imagen cada vez menos extraña en las calles españolas: personas paseando bajo un paraguas en pleno sol.

Todo aquel que haya viajado a China, Japón o Corea del Sur en verano recordará la marea de paraguas que invade las calles, bajo cielos completamente soleados y despejados de nubes. Durante décadas, llevar paraguas en verano se ha asociado a comunidades asiáticas, donde es habitual utilizarlo para resguardarse de la radiación solar.

Aunque la fotografía de España está lejos de parecerse a esta, el paraguas ha dejado de ser un accesorio reservado a los días de lluvia para convertirse, para algunos, en una herramienta más contra el calor extremo.

Más sombra, menos radiación directa

La jefa de Dermato-Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Carla Ferrándiz-Pulido, afirma que "los paraguas protegen del sol, porque reducen la radiación solar directa que llega a la piel". No obstante, no todos ofrecen la misma eficacia. Existen modelos fabricados con tejidos fotoprotectores, capaces de bloquear una mayor cantidad de radiación que un paraguas convencional.

Sin embargo, la dermatóloga insiste en que este gadget "no debe sustituir el resto de medidas de fotoprotección", como el uso de crema solar, gafas de sol homologadas, sombrero o gorra, ropa que cubra la piel y, siempre que sea posible, permanecer a la sombra durante las horas de mayor radiación.

El paraguas únicamente bloquea la radiación que llega de forma directa desde el sol, pero "no evita la radiación solar indirecta reflejada por superficies como el suelo, el agua o la arena", como señala Ferrándiz-Pulido.

Un cambio de hábitos

Lejos de responder únicamente a una cuestión estética, el objetivo de abrir el paraguas en verano es cada vez más práctico: reducir la exposición al sol, ganar unos grados de confort térmico y proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

Quizá este accesorio siga siendo, para muchos, un símbolo de la lluvia. Pero en un nuevo orden climático marcado por veranos cada vez más largos y olas de calor más intensas, también empieza a convertirse en un refugio portátil frente al sol.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Adiós al miedo a las agujas: así es el nuevo dispositivo para realizar analíticas sin pinchazo y sin dolor

Análisis de sangre, imagen de archivo

Publicidad

Salud

Jóvenes portan paraguas para evitar los rayos del sol

¿Paraguas en una ola de calor? Los dermatólogos explican por qué

El equipo de Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago

Calcular el riesgo de padecer un cáncer de mama antes de que el tumor aparezca es posible gracias a 'Mamorisk'

Mosquito portador del virus del Nilo

Segundo contagio humano de virus del Nilo en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla

Hantavirus
Hantavirus

Venezuela confirma tres muertes por hantavirus

Una paciente de cáncer entrenando fuerza
cáncer

La atención integral, un apoyo más allá del tratamiento médico para los pacientes con cáncer

Tableta de chocolate
ALIMENTACIÓN

¿Por qué cuando estás triste te apetece chocolate? La ciencia explica el fenómeno de la "comida reconfortante"

Dan una respuesta emocional inmediata que se confunde con capricho merecido y necesidad. "Recurrimos a ellos porque nos activan y levantan el ánimo, pero no son aconsejables", explican los expertos.

Nueva vacuna contra el cáncer de páncreas
CÁNCER

Desarrollan una vacuna experimental para prevenir el cáncer de páncreas en personas de alto riesgo

El estudio publicado en 'Cancer Discovery' ha obtenido buenos resultados: ninguno de los participantes desarrolló cáncer de páncreas ni una lesión pancreática que requiriera extirpación quirúrjica.

Tumor cáncer

¿Por qué aumenta el cáncer en adultos jóvenes? Persiguiendo la respuesta

Alimentos en una nevera

La dieta baja en carbohidratos y alta en grasas podría provocar tumores intestinales, según un estudio

Imagen del interior de un avión

Qué es el 'síndrome de la clase turista' y cómo evitarlo en tu próximo vuelo

Publicidad