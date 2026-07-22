¿Paraguas en una ola de calor? Los dermatólogos explican por qué

La tercera ola de calor del verano ya está aquí y, con ella, una imagen cada vez menos extraña en las calles españolas: personas paseando bajo un paraguas en pleno sol.

Todo aquel que haya viajado a China, Japón o Corea del Sur en verano recordará la marea de paraguas que invade las calles, bajo cielos completamente soleados y despejados de nubes. Durante décadas, llevar paraguas en verano se ha asociado a comunidades asiáticas, donde es habitual utilizarlo para resguardarse de la radiación solar.

Aunque la fotografía de España está lejos de parecerse a esta, el paraguas ha dejado de ser un accesorio reservado a los días de lluvia para convertirse, para algunos, en una herramienta más contra el calor extremo.

Más sombra, menos radiación directa

La jefa de Dermato-Oncología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Carla Ferrándiz-Pulido, afirma que "los paraguas protegen del sol, porque reducen la radiación solar directa que llega a la piel". No obstante, no todos ofrecen la misma eficacia. Existen modelos fabricados con tejidos fotoprotectores, capaces de bloquear una mayor cantidad de radiación que un paraguas convencional.

Sin embargo, la dermatóloga insiste en que este gadget "no debe sustituir el resto de medidas de fotoprotección", como el uso de crema solar, gafas de sol homologadas, sombrero o gorra, ropa que cubra la piel y, siempre que sea posible, permanecer a la sombra durante las horas de mayor radiación.

El paraguas únicamente bloquea la radiación que llega de forma directa desde el sol, pero "no evita la radiación solar indirecta reflejada por superficies como el suelo, el agua o la arena", como señala Ferrándiz-Pulido.

Un cambio de hábitos

Lejos de responder únicamente a una cuestión estética, el objetivo de abrir el paraguas en verano es cada vez más práctico: reducir la exposición al sol, ganar unos grados de confort térmico y proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

Quizá este accesorio siga siendo, para muchos, un símbolo de la lluvia. Pero en un nuevo orden climático marcado por veranos cada vez más largos y olas de calor más intensas, también empieza a convertirse en un refugio portátil frente al sol.

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