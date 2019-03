"Han sido nueve días de mucha tensión"

A pesar de la tranquilidad que confesaban sentir los españoles residente en Japón, muchos decidieron volver a España en el avión fletado por el Gobierno para tranquilidad de sus familias. Eran 80 los españoles que aterrizaban este lunes en la base de Torrejón de Ardoz, junto a familiares y otros ciudadanos extranjeros. Uno de ellos, el blogero Marc Bernabé, iba en ese avión y ha grabado el viaje para dejar constancia de los detalles de esa vuelta a casa.

"He decidido volver a España para estar más relajado después de estos últimos nueve días de estrés", asegura Bernabé, quien estos días siempre ha reivindicado desde Japón que la situación no era tan catastrófica como querían plantear algunos medios. "La embajada nos ha llamado, ha confirmado datos de pasaporte y nos ha avisado de que no se pueden importar alimentos a España desde Japón", explica Bernabé en el vídeo, en el que se pueden apreciar a los pasajeros en el aeropuerto nipón antes de embarcar, en el avión de vuelta y a su llegada a la base madrileña.