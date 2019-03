Venezuela y sus posibles escenarios

En su primera entrevista, desde el lugar en el que permanece escondido, Juan Guaidó no descartó ofrecer amnistía a Nicolás Maduro y a su gabinete. "En los períodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. No podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser muy firme hacia el futuro". Mientras, Maduro se atrinchera en el apoyo de las fuerzas armadas. Con la ayuda de un analista político respondemos las posibles salidas para el futuro del país.

La situación de Venezuela no está clara para muchos. Analizamos con Sergio cinco escenarios:

1.- Nicolás Maduro sale fortalecido de esta situación

2.- La detención de Juan Guaidó

3.- Un golpe militar

4.- Una intervención militar

5.- La renuncia negociada de Nicolás Maduro