'Sin vacuna no hay trabajo', el lema por el que algunas empresas y universidades obligarán a vacunarse a sus trabajadores

Pese a que son pocos los países que han vacunado a mucho porcentaje de su población a estas alturas, ya hay empresas que quieren asegurarse de que sus trabajadores están vacunados para poder seguir en su puesto de trabajo.

Por eso, determinadas empresas y universidades ya barajan estas medidas que se tomarán cuando el medicamento esté disponible para más gente. El lema se llama 'No jab, no job', que traduciro al español significa, 'Sin vacuna no hay trabajo'.

En Reino Unido ya ha surgido la primera empresa que quiere hacer obligatorio la vacunación entre sus trabajadores si quieren seguir formando parte de la plantilla, según informa el diario británico The Guardian.

"Igual que cuando nos vacunamos al ir a África, aquí igual"

Pimlico Plumbers, una empresa de fontanería, con unos 400 trabajadores ya está preparando nuevos contratos con una cláusula en la que se obliga a estar vacunados. Así lo ha querido explicar Charlie Mullins, dueño de la empresa: "Cuando vamos a África o el Caribe nos tenemos que vacunar contra la malaria, no dudamos sobre ello, simplemente nos la ponemos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en nuestro país contra algo que nos puede matar, cuando tenemos una vacuna para detenerlo?", explicó en una entrevista.

Sin embargo, esto puede conllevar en acciones legales si se produce. Los juristas tienen dudas de que obligar a trabajadores a vacunarse sea algo completamente legal ya que las empresas pueden llegar a ser demandadas por discriminación.

En España el despido de un trabajador que se niega a vacunarse puede ser considerado improcedente, por lo que de momento todo apunta a que una decisión de este calibre tendría que ser aprobada por el gobierno y no por las empresas.