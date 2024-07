La Unión Europea no va a reconocer el resultado electoral en Venezuela hasta que no se cuenten todos los votos

Tres días han pasado desde conocimos el anuncio con los resultados de las elecciones venezolanas, en las que Nicolás Maduro se proclamaba vencedor de estas. La oposición del régimen chavista, María Corina y Edmundo González, candidato presidencial, continúan defendiendo que han ganado las elecciones con más del 70% de los votos, y aseguran que estas elecciones han sido amañadas por Maduro y su gobierno.

Tres días de auténtico desconcierto en los que la resaca electoral se ha visto marcada por un pueblo venezolano unido contra el régimen de Maduro. La masa ha invadido las calles provocando revueltas violentas. Revueltas en las que hemos presenciado destrozos en las vías e infraestructuras públicas, quema de todo tipo de carteles o propaganda aludiendo al gobierno chavista, destrucción de estatuas de Hugo Chávez por diferentes puntos de país, disturbios y cargas policiales, centenares de detenciones e incluso víctimas mortales.

La situación venezolana no ha tardado en llegar al panorama internacional. Este mismo miércoles, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha expresado que el bloque no reconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela hasta que se cuenten todos los votos y se compartan las actas al completo: "Es necesario garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, y para ello es necesario verificar de forma independiente las actas oficiales de votación de cada uno de los colegios electorales. Hemos solicitado el acceso inmediato a las actas de votación de esos colegios electorales. Hasta que no se hagan públicas y se verifiquen las actas, no se podrán reconocer los resultados electorales que ya se han declarado", ha dicho.

Borrell también ha explicado que el recuento electoral venezolano no llegó a completarse del todo cuando Maduro se proclamó vencedor: "El Consejo Nacional Electoral de Venezuela solo ha presentado resultados del 80% de la votación. No llegó al 100%. Solo anunció el resultado del 80% de la votación. Y sin aportar ninguna fuente de sistema que permita la verificación de esos resultados, y con ese resultado parcial y no verificable, procede a declarar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones".

La Unión Europea no es la única en pronunciarse

La Casa Blanca también ha emitido este miércoles una comparecencia. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, comenzaba el comunicado diciendo que "primero, permítanme decir que Estados Unidos aplaude al pueblo venezolano por su coraje y compromiso con la democracia al participar en estas elecciones frente a la represión y la adversidad". Y ha continuado diciendo que Estados Unidos pide la publicación de las actas: "Pedimos a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los resultados electorales completos, transparentes y detallados, incluidos los de los colegios electorales".

A esta petición se suman otros actores internacionales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que las autoridades locales deben presentar los registros de votación para "resolver la disputa" sobre las elecciones en Venezuela: "Cuando se presenten los resultados y se confirme que los resultados son verdaderos, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral de Venezuela".

También se une Colombia: el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Murillo, pidió el martes al Gobierno de Venezuela que publique los resultados electorales para que puedan ser reconocidos por la comunidad internacional.

La tensión en Venezuela sigue aumentando

Mientras tanto, la situación en Venezuela se agrava. Nicolas Maduro ha expresado al pueblo la voluntad de su gobierno de "perseguir y capturar" a sus contrincantes opositores. Promete detener a los líderes de la oposición que desafíen el resultado electoral, pide cárcel para ellos, los acusa de haber incendiado al pueblo venezolano, también de "fascistas y terroristas", de ser los responsables de los actos vandálicos que se han producido por todo el país, y, asegura, que esta era la intención de la oposición: "Crear una crisis política en el país".

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha respaldado a Maduro: "Tienen que ir a la cárcel, los que les ordenaron, los que les pagaron, y no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir a la cárcel, me refiero a Edmundo González Urrutia porque es el jefe de la conspiración fascista que están tratando de imponer en Venezuela".

Los que siguen sufriendo las consecuencias de ésta incertidumbre política es el pueblo venezolano. Las potestas dejan a cientos de detenidos y, al menos, 11 personas fallecidas.

