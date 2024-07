El vídeo viral de un hombre que vende piedras durante las manifestaciones en Venezuela

En medio de la agitación política que vive Venezuela tras las recientes elecciones presidenciales, un vídeo que circula en redes sociales ha captado la atención y generado risas en medio de la tensión. Las imágenes muestran a un hombre en bicicleta que, aprovechando las protestas, decidió vender piedras a los manifestantes. La "oferta", según se escucha en el vídeo, era de cuatro piedras por un dólar.

El vídeo rápidamente se volvió viral, destacando la creatividad y el ingenio del vendedor en un contexto de crisis. Aunque no se ha identificado la ciudad donde ocurrió este acontecimiento, muchos usuarios en redes han comentado sobre la astucia del hombre para ganarse unas monedas en medio de la difícil situación que atraviesa el país. Según el usuario que publicó el vídeo en la red social de Instagram, @ernestofuenmayoroficial, vendió todas las piedras.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. los usuarios en Instagram han publicado comentarios como "en medio de tanta tristeza, me hizo reír, no somos cualquiera vaina", "lo amo señor que vende piedras a buen precio", "el premio al emprendedor del año se lo llevó este señor" y "el que no emprende es porque no quiere", una mezcla entre humor y admiración por el ingenio del vendedor.

Contexto político

El vídeo surge en un contexto de intensas protestas en Venezuela, desencadenadas por los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del candidato opositor, Edmundo González Urrutia. La oposición ha rechazado estos resultados, denunciando fraude y manipulaciones en el proceso electoral.

Desde el lunes, miles de venezolanos han salido a las calles en diferentes ciudades para manifestar su descontento. Las protestas han sido, en la gran mayoría, reprimidas por fuerzas policiales y militares, que acabaron en enfrentamientos violentos. Según cuatro organizaciones gubernamentales, al menos 11 personas han muerto durante las manifestaciones, incluidas dos menores de edad.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la detención de 749 personas durante las protestas, acusándolas de "resistencia a la autoridad" y, en los casos más graves, de "terrorismo". Las ONGs han expresado su preocupación por la represión violenta que se está viviendo en el país. Además, han exigido una investigación sobre el uso de armas de fuego en las manifestaciones.

Impacto internacional

La situación ha generado reacciones a nivel internacional. Países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Uruguay y Costa Rica han rechazado los resultados electorales y han decidido romper relaciones diplomáticas con Venezuela.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, también comentó la situación en la red social X, de la que también es dueño, afirmando que "Venezuela necesita algo mejor" y criticando a Maduro. Durante toda la campaña, Musk se ha dedicado a apoyar a la oposición y a criticar al presidente, llegando a compararle con un burro.

Marina Corina Machado, una de las líderes de la oposición, ha afirmado que las cifras oficiales son falsas y que Edmundo González obtuvo el 70% de los votos. Machado ha convocado a manifestaciones pacíficas, pidiendo calma a los simpatizantes de su compañero González.

