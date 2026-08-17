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Conflicto Irán

Irán ofrece más de 20.000 euros por la captura o muerte de soldados estadounidenses

El Ejército iraní asegura que mantendrá su "resistencia" contra Estados Unidos e Israel hasta la “derrota total”

Ejército de Estados Unidos

Ejército de Estados Unidos Reuters

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Jaime Álvarez
Publicado:

El comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha anunciado una recompensa equivalente a más de 20.000 euros por capturar o matar a soldados estadounidenses. El militar ha asegurado además que Teherán mantendrá su "resistencia" contra Washington e Israel "hasta su derrota total".

"Cualquier persona que capture o mate a un miembro de las fuerzas agresoras estadounidenses recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares, unos 21.500 euros, o 5.000 millones de riales iraníes", ha afirmado Hatami en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Promete continuar su resistencia

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica también ha difundido un comunicado en el que se compromete a "continuar la resistencia contra Estados Unidos y el régimen israelí en la región hasta la derrota total de sus enemigos y el cumplimiento de las demandas del pueblo iraní".

Estas declaraciones llegan después de que el jefe del equipo negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmara que su país ha ganado la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Según Qalibaf, ninguno de los dos países habría logrado los objetivos que se propuso con el inicio de los ataques contra Teherán el pasado 28 de febrero. Entre esos objetivos, ha señalado, estaba un cambio total de régimen y el fin de la autoridad de los ayatolás.

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