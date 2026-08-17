Una familia recorre 100 kilómetros con su hijo muerto en el coche sin darse cuenta

En Italia, un matrimonio recorrió 100 kilómetros por autopista sin darse cuenta de que su hijo había fallecido en el asiento de atrás. La familia pensó durante buena parte del trayecto que el joven simplemente se había quedado dormido.

La familia circulaba en dirección a Turín por la autopista A21. El padre se encontraba al volante y la madre ocupaba el asiento del copiloto. El hijo, que viajaba en la parte de atrás, no mostraba signos vitales, pero sus padres no se dieron cuenta en un primer momento.

No se dieron cuenta

Afirmaron que pensaban que se había quedado dormido, pero cuando advirtieron la gravedad de la situación contactaron con emergencias e informaron a las autoridades de que el joven sufría problemas cardíacos leves.

A pesar de ello, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle. De acuerdo con la inspección médica, el joven habría pasado del sueño a la muerte sin que sus padres, que viajaban en la parte delantera del vehículo, se percataran de lo ocurrido. Al suceder mientras dormía, no pudo pedir ayuda ni alertar de ningún malestar.

No pudieron hacer nada

Cuando le llamaron y no despertaba, sus padres detuvieron el coche en el arcén para comprobar qué estaba ocurriendo. Fue entonces, al tocarlo, cuando se dieron cuenta de que no tenía pulso y avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

Los efectivos del 112 solo pudieron certificar su fallecimiento al llegar hasta el vehículo. Los padres explicaron que su hijo había pronunciado sus últimas palabras unos 100 kilómetros antes, sin que nada les hiciera sospechar que durante el trayecto se había producido la tragedia.