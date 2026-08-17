Pánico en pleno vuelo al aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras salirse de la pista al despegar

El sábado pasado un vuelo de Vietnam Airlines tuvo que volver al Aeropuerto de Múnich (Alemania) para aterrizar de emergencia tras sufrir un tenso momento durante el despegue, ya que el Boeing 787-9 se había salido de la pista. El siniestro no ha dejado heridos, y tanto los pasajeros como la tripulación pudieron salir del avión por sus propios medios.

En cuestión de segundos, el comandante tuvo que tomar una decisión y decidió sobrevolar durante dos horas el aeropuerto alemán, para gastar combustible y aterrizar de forma segura. La aeronave fue estabilizada y remolcada hasta un hangar y, como revelan las grabaciones realizadas desde las inmediaciones al tocar tierra las ruedas del avión reventaron, y quedó dañado el tren de aterrizaje.

Tras el aterrizaje, se recogieron los restos de los neumáticos y se repararon los daños causados en la pista, mientras que las operaciones de limpieza se prolongaron hasta esa misma noche. En consecuencia, la pista quedó bloqueada temporalmente, lo que obligó a que los despegues y aterrizajes se realizaran en la otra pista del aeropuerto. El domingo por la mañana se reanudó la actividad del aeropuerto con normalidad.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar cuáles fueron las causas del incidente, dejando que el avión recorriera toda la pista de 4.000 metros antes de despegar muy cerca del final de la pista 26L y dejando tras de sí una gran nube de polvo. Para esclarecer los hechos se ha llamado a un representante de la Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes Aéreos, tal y como informa 'DPA'.

El incidente afectó al Boeing 787-9 con matrícula VN-A867, que viajaba con destino Noi Bai (Vietnam). La aerolínea ha garantizado que proporcionará toda la información cuando se desvelen las causas de la investigación y los planes operativos específicos.

Los pilotos que siguieron con los protocolos de actuación llevaron al avión hasta los 9.000 pies de altura, unos 2.700 metros, y voló durante dos horas para descargar el exceso de combustible, les permitió un aterrizaje de emergencia impactando contra la pista.