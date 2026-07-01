Venezuela pierde la esperanza mientras las morgues improvisadas colapsan las zonas afectadas por los terremotos

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa dejando imágenes impactantes. Seis días después de los seísmos, la esperanza de encontrar supervivientes bajo los escombros se va desvaneciendo mientras aumenta el número de fallecidos. Las autoridades se han visto obligados a habilitar morgues improvisadas para hacer frente al desastre.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha informado de que la cifra oficial asciende ya a 1.943 muertos, 10.571 heridos y 15.866 personas que han perdido su casa. Además, decenas de miles de ciudadanos permanecen desplazados en refugios temporales y siguen las labores de búsqueda entre edificios derrumbados.

La situación es especialmente crítica en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los terremotos. Allí, los equipos de rescate trabajan sin descanso entre montañas de escombros, aunque reconocen que las posibilidades de hallar personas con vida disminuyen con el paso de las horas. La falta de maquinaria pesada y el colapso de infraestructuras ralentizan las tareas que se desarrollan en condiciones muy complicadas.

Venezuela improvisa morgues

Los centros sanitarios también permanecen completamente saturados. La llegada constante de víctimas ha obligado a instalar hospitales de campaña y espacios provisionales para atender a los heridos. Al mismo tiempo, la acumulación de cadáveres ha llevado a improvisar morgues en diferentes puntos de las zonas afectadas, una medida excepcional que muestra la gravedad de la emergencia sanitaria y humanitaria que está atravesando el país.

España está muy pendiente de la evolución de la tragedia debido al elevado número de ciudadanos afectados. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a 26 los españoles fallecidos, mientras que otras 150 personas continúan desaparecidas y 12 permanecen atrapadas bajo los escombros, según el último balance oficial. Equipos de emergencia españoles participan ya en el dispositivo internacional de ayuda desplegado sobre el terreno.

Mientras, aumenta el número de efectivos de rescate y ayuda humanitaria de numerosos países. Miles de familias esperan noticias de sus seres queridos entre la incertidumbre y el dolor. Cada actualización del balance confirma que la prioridad ya no es solo encontrar supervivientes, sino atender una crisis humanitaria que amenaza con prolongarse durante semanas.

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