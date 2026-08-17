Irán se prepara para una nueva escalada con Estados Unidos y ve complicado llegar a un acuerdo definitivo

El plazo de 60 días establecido por el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ha expirado este lunes sin que Washington y Teherán hayan logrado acercar posiciones para poner fin al conflicto. El acuerdo, firmado en junio, pretendía servir como hoja de ruta para detener las hostilidades, facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y sentar las bases de futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, las diferencias sobre el control de la vía marítima y las condiciones para levantar las sanciones han bloqueado las conversaciones.

Lejos de avanzar hacia una desescalada, Irán ha endurecido su discurso militar. El general Yadollah Javani, subcomandante político de la Guardia Revolucionaria, ha advertido de que la postura del país podría pasar de "defensiva" a "ofensiva" y ha pedido a sus adversarios que estén preparados para posibles "sorpresas estratégicas".

La tensión también ha aumentado con una controvertida recompensa anunciada por el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, que ofrece cinco mil millones de tomanes, alrededor de 30.000 dólares, por matar o capturar a un militar estadounidense y entregarlo a las autoridades iraníes. La recompensa se duplicaría si quien realiza la acción es una mujer iraní.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de desacuerdo. El tráfico marítimo se ha reducido drásticamente y la incertidumbre sobre la navegación por esta ruta por la que circula una parte fundamental del comercio energético mundial, está afectando a los mercados del Golfo.

El escenario preocupa además a los países árabes de la región. Un informe del Wall Street Journal señala que Teherán se está preparando para un conflicto prolongado, con el refuerzo de su estructura militar, el aumento de la producción de misiles y drones y una mayor coordinación con grupos aliados en la región.