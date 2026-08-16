Un tiroteo masivo deja un muerto y cuatro heridos durante un concierto al aire libre

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas, entre las cuales se encuentran dos niños, a causa de un tiroteo masivo en Kentuchy, Estados Unidos, durante un concierto.

El trágico suceso tuvo lugar a la misma vez que a tan solo un millar de distancia estaba sucediendo un acto del gobernador Beshear, el cual informó durante su acto de lo sucedido: "Antes de continuar, debo informarles que tenemos algunas noticias difíciles esta noche, a aproximadamente una milla y media de aquí, ha habido un tiroteo, tenemos cinco personas que creo que resultaron heridas y probablemente una haya fallecido" indicó el político del partido demócrata

Varias víctimas, entre ellas dos adultos, un joven de 14 años y un niño de cuatro años, resultaron heridas de bala alrededor de las 18:45 en el parque Charles Young y fueron trasladadas a un hospital de la zona con lesiones que no ponían en peligro su vida.

Según el Lexington Herald-Leader , el tiroteo tuvo lugar durante un concierto al aire libre .

Un portavoz del Departamento de Policía de Lexington declaró al Daily Mail que la investigación seguía en curso alrededor de las 22:00 hora local.

"Por el momento no se dispone de más detalles", indicó el departamento.

"Si conocen a alguien que pudiera tener tendencia a usar un arma, por favor, hagan todo lo posible por avisarnos antes de que ocurra algo. Por favor, infórmennos", dijo el jefe Weathers en una conferencia de prensa.

El tiroteo en Charles Young Park se suma a otros tres ocurridos el sábado en Michigan, Virginia y Chicago.