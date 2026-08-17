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Un turista de 30 años muere tras ser alcanzado por un rayo mientras escalaba

El hombre, de nacionalidad estadounidense, se encontraba escalando en una zona prohibida del volcán Etna, en el sur de Italia, cuando fue sorprendido por una tormenta eléctrica. Tras sufrir una descarga se le traslado al hospital, pero no consiguió llegar con vida.

Imagen de archivo de un rayo

Imagen de archivo de un rayo Pixabay

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre estadounidense ha muerto tras ser alcanzado por un rayo en el volcán italiano del Etna en Sicilia. El sujeto, de 30 años de edad, se encontraba escalando por una zona de acceso restringido al público cuando fue sorprendido por una fuerte tormenta y alcanzado por una descarga eléctrica.

Tras recibir el impacto del rayo fue rescatado por los bomberos en estado grave e inmediatamente trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Canizzaro de Catania, aunque falleció antes de llegar al centro sanitario.

La actividad eruptiva del Etna de los últimos días, además de provocar restricciones y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de Catania en plena temporada estival, ha suscitado la curiosidad de viajeros y turistas, que se acercan al volcán para contemplar las coladas de lava.

Un pastor víctima de un rayo

Hace tan solo dos días ocurrió un suceso muy parecido en nuestro país, concretamente en Huesca, cuando un pastor de 54 años, vecino de la comarca de la Ribagorza, falleció después de ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en la zona de la sierra de Sis, en el municipio de Arén.

Fue este pasado viernes antes de las 14:00 horas. La Guardia Civil recibió el aviso de un particular, y activó un equipo de rescate de montaña de Benasque, una unidad aérea y un médico del 061.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron al pastor sin vida. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero hasta Benasque, y su cuerpo quedó a disposición de los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Además, este mismo mes, también hubo otra muerte por descarga eléctrica, en esta ocasión en Tailandia, donde un joven futbolista de 24 años falleció tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido. En concreto, el impactante y trágico momento ocurrió en la Golok FA Cup, en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat. El brutal impacto dejó a otros doce jugadores heridos y mató en el acto al joven futbolista.

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