Un veterano de la Marina de EE.UU. se cuela en el Senado: "Nadie quiere luchar por Israel"

"Nadie quiere luchar por Israel", con esta protesta un hombre se coló en el Senado de Estados Unidos. La policía y un senador republicano lo placaron y lo sacaron de la cámara.

El manifestante es un veterano de la Marina y en el forcejeo dicen que le han partido un brazo. Este incidente ocurrió justo antes de que el Senado rechazase una resolución para frenar la guerra en Irán. La moción ha contado con 47 votos a favor, todos demócratas o independientes próximos a las posiciones de este partido a excepción del republicano de Kentucky Rand Paul,y 53 votos en contra.

Susan Collins y Lisa Murkowski, dos senadoras que habitualmente se han pronunciado en contra de las operaciones militares emprendidas por la Casa Blanca en esta ocasión han votado respaldando a Trump.

