Al menos 83 muertos al hundir EEUU una fragata iraní cerca de Sri Lanka

Al menos 83 muertos y decenas de desaparecidos tras el ataque de EEUU a una embarcación iraní en aguas internacionales, sobre el océano Índico frente a la costa sur de Sri Lanka.

El propio Pentágono ha confirmado la autoría del ataque por parte de EEUU. Pete Hegseth, secretario de Defensa norteamericano, ha informado de que "un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo".

Primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Se trata de la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que una embarcación de EEUU hunde a un barco enemigo utilizando un torpedo, tal y como ha confirmado Hegseth.

"Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un único torpedo Mark 48 para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar", ha señalado el secretario de Defensa norteamericano.

El Jefe del Estado Mayor de EEUU ha señalado que este ataque evidencia "el alcance global de EEUU". "Cazar, localizar y destruir un buque desplegado fuera de su zona es algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala", ha señalado.