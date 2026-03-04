Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Océano Índico

Al menos 83 muertos al hundir EEUU una fragata iraní cerca de Sri Lanka

El Pentágono ha confirmado el ataque en el océano Índico. Se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

Rueda de prensa de Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, y el general Dan Caine, del Estado Mayor Conjunto.

Al menos 83 muertos al hundir EEUU una fragata iraní cerca de Sri Lanka | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Al menos 83 muertos y decenas de desaparecidos tras el ataque de EEUU a una embarcación iraní en aguas internacionales, sobre el océano Índico frente a la costa sur de Sri Lanka.

El propio Pentágono ha confirmado la autoría del ataque por parte de EEUU. Pete Hegseth, secretario de Defensa norteamericano, ha informado de que "un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo".

Primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Se trata de la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que una embarcación de EEUU hunde a un barco enemigo utilizando un torpedo, tal y como ha confirmado Hegseth.

"Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un único torpedo Mark 48 para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar", ha señalado el secretario de Defensa norteamericano.

El Jefe del Estado Mayor de EEUU ha señalado que este ataque evidencia "el alcance global de EEUU". "Cazar, localizar y destruir un buque desplegado fuera de su zona es algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así es el paraguas nuclear europeo del que España se queda fuera: el plan de Macron para reforzar la disuasión atómica

Macron refuerza el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para defender los "intereses vitales" de Francia

Publicidad

Mundo

Un edificio en Beirut

Última hora en directo de la guerra en Irán y los ataques de EE.UU e Israel: La OTAN condena el lanzamiento de un misil iraní interceptado en Turquía

Donald Trump

El secretario del Tesoro de EEUU acusa a España de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses"

Rueda de prensa de Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, y el general Dan Caine, del Estado Mayor Conjunto.

Al menos 83 muertos al hundir EEUU una fragata iraní cerca de Sri Lanka

Macron refuerza el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para defender los "intereses vitales" de Francia
EUROPA

Así es el paraguas nuclear europeo del que España se queda fuera: el plan de Macron para reforzar la disuasión atómica

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental desarmado desde una base militar ubicada en California, Estados Unidos.
EEUU

EEUU ensaya con un proyectil balístico intercontinental capaz de portar ojivas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dan la mano
EEUU ESPAÑA

Trump contra Sánchez: Las veces que el presidente de EE.UU. ha amenazado a España

La negativa a subir el gasto en defensa al 5% y el rechazo a que EE.UU. use sus bases militares en suelo español para atacar Irán tensan la relación

Conmoción en Italia: un conductor de ambulancia acusado de matar a cinco pacientes
ITALIA

Conmoción en Italia: Acusan a un conductor de ambulancia de matar a cinco pacientes

El hombre de 27 años, actualmente suspendido, investigado por suministrar sustancias nocivas a los pacientes dentro de la ambulancia.

China arremete contra Trump tras su amenaza a España

China arremete contra Trump tras su amenaza con cortar lazos comerciales con España: "El comercio no debe ser utilizado como arma"

Antena 3 Noticias

Salvador Burguet, experto en Inteligencia: "En España hay riesgo de atentado contra intereses de EE.UU. e Israel"

Quinto día de guerra

Irán intensifica su ofensiva contra embajadas de EEUU e Israel avanza en el Líbano en el quinto día de guerra

Publicidad