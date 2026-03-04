El secretario del Tesoro de EEUU acusa a España de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses"

La tensión entre Washington y Madrid suma un nuevo episodio. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha acusado al Gobierno español de haber actuado "de forma terrible"y de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses" por no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán.

En una entrevista en la cadena CNBC, Bessent, a quien el presidente Donald Trump ha encomendado "romper todos los lazos" comerciales con España, endureció el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el marco de la actual escalada militar en Oriente Próximo.

Críticas por las bases y la OTAN

"La frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada, ya que, en primer lugar, han actuado de forma terrible. Son el único miembro de la OTAN que no cumple con su requisito, son unos aprovechados. El gobierno español se está aprovechando intencionadamente del Gobierno estadounidense y de todos los demás aliados de la OTAN que han dado un paso al frente. La OTAN nunca ha sido más fuerte, gracias al presidente Trump, y los españoles no quieren pagar lo que les corresponde. Dicen algo como: 'Bueno, ya saben, es que tenemos los Pirineos entre nosotros y Rusia'. Bueno, EEUU tiene el océano Atlántico y somos el mayor contribuyente a la OTAN", afirmó.

El secretario del Tesoro situó la controversia en dos planos: el compromiso presupuestario de España con la OTAN y la negativa a facilitar el uso de instalaciones militares para la denominada Operación Furia Épica. Según sostuvo, cualquier obstáculo operativo tiene consecuencias directas.

"Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la Operación Furia Épica. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y gestionar esta guerra de la manera más rápida y eficaz, pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Los españoles han puesto en riesgo la vida de los estadounidenses", concluyó.

Amenaza comercial y escalada diplomática

Las declaraciones se producen después de que Trump insinuara en el Despacho Oval la posibilidad de un embargo comercial contra España por lo que calificó como una prohibición "hostil". No obstante, Bessent evitó confirmar si esa opción está sobre la mesa.

Preguntado de forma directa sobre la adopción de medidas de ese alcance, el responsable del Tesoro esquivó el detalle y no aclaró si la Administración estudia sanciones económicas similares a las impuestas en el pasado a países como Cuba, Corea del Norte o Irán.

El Gobierno español ha defendido que no permitirá que el país se vea arrastrado a un conflicto en Oriente Próximo, en línea con la posición expresada por el presidente Sánchez.

