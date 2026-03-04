EEUU ensaya con un proyectil balístico intercontinental capaz de portar ojivas nucleares

El Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el lanzamiento de una prueba balística con un misil intercontinental con capacidad para portar ojivas nucleares. "Estaba programada desde hace años", aseguran, todo y que se produce en plena escalada del conflicto contra Irán.

"Se ha llevado a cabo una prueba de lanzamiento del misil intercontinental 'Minuteman III', equipado con un sistema de reentrada, sobre las 11.01 horas (hora local) desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea, en California", ha indicado el mando en un comunicado.

La jefa del 576º Escuadrón de Pruebas de Vuelo, Karrie Wray, ha explicado que la "constante verificación de los diferentes sistemas permite mejorar las características de todo el arsenal de misiles balísticos intercontinentales y garantizar la máxima disponibilidad de estos componentes terrestres de la triada nuclear de Estados Unidos".

También ha querido hacer hincapié en que la prueba "se centra no solo en el desempeño de estos misiles sino en la capacidad de los vehículos múltiples de reentrada con los que cuenta y que principalmente se utilizan para mejorar la efectividad y sortear las defensas del enemigo".

En un contexto bélico, en el que Trump ha admitido seguir reforzando al Ejército estadounidense y declarar: "lagran oleada aún no ha sucedido", el Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha querido recalcar en su anuncio que "este lanzamiento fue programado hace años y no es una respuesta a los eventos actuales que se están produciendo en el mundo". "Es una cuestión clave dentro de un programa que lleva funcionando décadas y que incluye otros 300 test similares diseñados para validar las capacidades del sistema de lanzamiento armamentístico, y los datos recabados son esenciales para el desarrollo de cara al futuro", añade.

El comandante del mando, el general S.L. Davis, ha puesto el foco en la importancia de la realización de estos ensayos con misiles balísticos y en lo necesario de medir "la capacidad para lanzar múltiples cargas útiles con objetivos independientes y absoluta precisión". "Esta prueba valida la intrincada sincronización del sistema desde la secuencia de lanzamiento inicial hasta el despliegue impecable de cada vehículo de reentrada", ha zanjado refiriéndose al 'Minuteman III'.

Las autoridades militares reiteraron la intención de continuar con estas pruebas periódicas, respaldando la preparación de la estructura nuclear de Estados Unidos y manteniendo operativo un sistema cuya función principal reside en la disuasión estratégica. Confirman que ejercicios similares han servido para consolidar la posición estratégica del arsenal nuclear estadounidense y, de este modo, han permitido a los expertos evaluar tanto el hardware de los misiles como la capacidad de respuesta de los equipos operativos ante distintos escenarios de lanzamiento.

