España enviará una fragata a Chipre ante los ataques de Irán

Grecia, Francia o el Reino Unido ya han prestado ayuda a Chipre ante el ataque de un dron de fabricación iraní en la base aérea británica de Akrotiriel pasado domingo. Ahora España se une a sus socios europeos.

El Gobierno enviará al país chipriota, en un contexto de protección y defensa aérea en el mar Mediterráneo, la fragata española "tecnológicamente más avanzada", la 'Cristobal Colón'. Se trata de la primera participación militar de España en el conflicto, aunque con intención defensiva y europea.

En una nota informativa, el Ministerio de Defensa ha explicado que la fragata se incorporó el pasado martes en el mar Báltico para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado. Sin embargo, está previsto que llegue a las costas de Creta el próximo 10 de marzo.

Aunque también partirá el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' con el objetivo de repostar combustible y prestar apoyo logístico al grupo naval cuando cruce el Golfo de Cádiz.

Por su parte, la fragata 'Cristóbal Colón' asumirá la protección y defensa aérea de la flota contribuyendo al refuerzo de la defensa europea, con la ya desplegada en Turquía 'Patriot'. Además, en caso de que hubiera heridos civiles, el buque español estará preparado para colaborar en operaciones de evacuación de los afectados en el conflicto.

Primera participación de España

Chipre no pertenece a la OTAN pero ha pedido ayuda a sus socios europeos. Grecia ya ha enviado dos fragatas y cazas F-16, mientras que el gobierno francés lo ha hecho con una fragata y su portaviones Charles de Gaulle para evacuar a los franceses atrapados en el conflicto. Por su parte, los británicos han reforzado su presencia militar.

A pesar de que España ha rechazado que Estados Unidos utilizase sus bases españolas de Morón y Rota para el conflicto, no significa que no pueda apoyar al país chipriota. Lo primero porque el ataque del dron constituye un acto de agresión que vulnera el derecho internacional. Además, este gesto se considera un acto de solidaridad en defensa de un socio que está pidiendo ayuda tras un ataque exterior.

En la misma línea, el pasado lunes, tras el ataque del dron iraní a la base aérea británica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió "todo el apoyo y solidaridad" al presidente chipriota Nikos Christodoulides.

"No aceptamos lecciones de nadie"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, adelantó en declaraciones en la 'Cadena Ser' que "si nos lo piden para proteger a Chipre", se "tendrá en cuenta y lo valorará", ya que asegura que "España es un aliado firmemente comprometido con ONU, OTAN y UE".

Sobre la posición del Ejecutivo en el conflicto ha asegurado que siempre ha sido "clara", donde no han tenido "matices porque ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto". Recuerda que "España está comprometida firmemente con la paz": "No creemos en guerras, creemos en soluciones diplomáticas".

La ministra ha sido tajante al reafirmar su decisión de no utilizar las dos bases aéreas estadounidenses en Andalucía, porque "España no va a usar Rota y Morón para estas actuaciones en este contexto", a lo que añade que tampoco "tiene ordenamiento jurídico": "No se va a utilizar las bases en este contexto en el que no hay apoyo internacional".

Ha señalado creer en el "multilateralismo", donde el país ha "tratado de tener buenas relaciones con todo el mundo en su compromiso por la paz" en el que se protege el espacio aéreo Ucrania, "no aceptamos lecciones de nadie".

