La OTAN derriba un misil balístico lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo de Turquía

Este miércoles por la mañana, Turquía ha anunciado que la OTAN ha derribado un misil balístico lanzado desde irán hacia el espacio aéreo del territorio europeo. La interceptación se ha llevado a cabo en una región cercana a la frontera siria y tendría como objetivo la la base de la alianza de Incirlik, en la provincia de Adana. Allí se encuentran soldados españoles y un sistema de defensa antiaérea español 'Patriot' que fue destinado a Turquía hace varios años.

Ante lo sucedido, el gobierno turco ha exigido a Teherán que evite cualquier acción que contribuya a extender el conflicto.

Así lo confirmaba el ministro de Comunicaciones turco, Burhanettin Duran: "Un misil lanzado desde Irán, que ha pasado por espacio aéreo de Siria e Irak y se dirigía hacia nuestro territorio desde la región de Hatay -al lado de la frontera con Siria- ha sido destruido por los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN. Un fragmento de un misil de nuestras defensas ha caído en el distrito de Dörtyol, en Hatay, sin ninguna pérdida de vida o heridos".

Turquía, "lista para defender"

Irán ha estado lanzando en los últimos días ataques contra los países aliados de EEUU en Oriente Próximo, pero Turquía se había quedado fuera. De hecho, el país tampoco permitió el uso de sus instalaciones a EEUU para atacar a Irán. Ahora, desde el Ministerio de Defensa turco, comparten un comunicado donde aseguran que no permitirán más amenazas: "Hemos puesto nuestra disposición y capacidad en alerta máxima para garantizar la seguridad de nuestro país y nuestros ciudadanos. Estamos también listos para defender, tomando cualquier paso o iniciativa, la integridad de nuestro territorio. Y recordamos nuestro derecho a responder para garantizar nuestra seguridad".

Cabe destacar que Turquía cuenta con el mayor Ejército de la región, y también es uno de los más avanzados tecnológicamente junto con Israel. Según apuntan expertos en seguridad, Irán no había atacado a Turquía anteriormente por miedo a la respuesta de Ankara: "Condenamos el hecho de que Irán haya tenido Turquía como objetivo. La OTAN está firme del lado de sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en la región. Nuestra posición de defensa sigue fuerte en todas las facetas, sobre todo en lo que refiere la defensa aérea contra misiles", ha sentenciado la portavoz de la alianza, Allison Hart.

Tras el ataque, el Ministro de Exteriores turco Hakan Fidan, decidió comunicarse con su homólogo iraní Abbas Aragchi, para trasladarle la postura del gobierno turco respecto al lanzamiento, subrayando la importancia de evitar acciones que puedan contribuir al agravamiento del conflicto en la región.

