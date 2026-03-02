Chipre afirma que los drones que dañaron la base británica fueron lanzados desde Líbano

Las autoridades de Chipre han informado este lunes de la neutralización de otros dos drones lanzados desde el Líbano, y que se dirigían hacia la base militar británica de Akrotiri, en un nuevo episodio de tensión en la isla mediterránea.

Los aparatos no tripulados fueron lanzados por el grupo integrista libanés Hizbulá, un aliado de Irán, y no pudieron ser detectados ni interceptados a tiempo debido a su pequeño tamaño y a la baja altura a la que volaban, indicaron las fuentes

El incidente se produce apenas horas después de que la base fuera alcanzada durante la madrugada por un dron Shahed de fabricación iraní. Las autoridades aún no han confirmado el punto exacto de lanzamiento del aparato. El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, confirmó el impacto y señaló que los daños registrados han sido "leves".

Tras el ataque inicial, el aeropuerto internacional de Aeropuerto Internacional de Pafos, situado a unos 60 kilómetros de la base, fue evacuado de forma preventiva ante la sospecha de la presencia de otro dron en la zona. La infraestructura ya ha reanudado sus operaciones con normalidad, según informaron las autoridades.

La situación ha obligado al Gobierno chipriota a mantener reunido a su consejo de seguridad nacional mientras continúa la evaluación de riesgos en coordinación con Londres y la administración de las bases británicas. Según el diario Cyprus Mail, las instalaciones —donde hay desplegados unos 3.000 militares— permanecen en estado de "amenaza de seguridad", y el personal recibió órdenes de resguardarse.

El contexto geopolítico añade preocupación. La frontera occidental de Irán se encuentra a más de 1.400 kilómetros de la isla, mientras que la costa de Líbano —donde opera el grupo chií Hizbulá— está a unos 300 kilómetros de Akrotiri.

Reunión europea aplazada

Como consecuencia de la crisis, Chipre —que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea— ha decidido posponer la reunión informal de ministros de Asuntos Europeos prevista para esta semana. El encuentro iba a abordar el presupuesto comunitario 2028-2034, la lucha contra la desinformación y la ampliación del bloque.

Por parte de España estaba prevista la participación del secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.

Advertencia del bloque E3

En paralelo, el denominado bloque E3 —formado por Francia, Alemania y Reino Unido— advirtió este domingo de que podría tomar medidas para destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones. En una declaración conjunta, los líderes Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer condenaron los ataques que consideran "indiscriminados y desproporcionados".

Los tres países señalaron que cooperarán con Estados Unidos y aliados regionales para defender sus intereses y los de sus socios en Oriente Medio.

El ataque contra la base de Akrotiri se produjo aproximadamente una hora después de que Starmer anunciara una participación más activa británica en las operaciones contra Irán, incluido el permiso para que la aviación estadounidense utilice instalaciones militares del Reino Unido.

Por ahora, las autoridades chipriotas mantienen la vigilancia reforzada en la isla mientras continúan investigando el origen de los drones y el alcance real de la amenaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.