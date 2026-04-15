Última hora de la guerra de Irán en directo: Hezbolá lanza 25 cohetes a Israel tras sus negociaciones con Líbano

Donald Trump ha vuelto a hacerlo, de nuevo se atreve a vaticinar un final temprano en la guerra en Irán y eso que la realidad no para de contradecirlo. El presidente de Estados Unidos aseguró que la guerra con Irán está "cerca de terminar" y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente.

En declaraciones a la cadena Fox News el mandatario aseveró: "Veo la guerra muy cerca de terminar" e insistió en que desde Irán buscan "desesperadamente" un acuerdo, es más, no descartó que este acuerdo pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones.

Como un disco rallado, Trump repitió sus argumentos para defender la ofensiva. "Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso". Trump aseguró que las negociaciones presenciales con Irán que iniciaron el fin de semana podrían ser retomadas en dos días. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979. Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Al mismo tiempo ha tenido lugar la primera conversación directa entre Israel y Líbano en 40 años, aunque de momento nada de alto el fuego. Ha sido un paso aunque los bombardeos no cesan en el Líbano.