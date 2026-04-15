Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Hezbolá lanza 25 cohetes a Israel tras sus negociaciones con Líbano
Sigue en directo online la última hora sobre el alto el fuego en Irán y las conversaciones con Estados Unidos e Israel.
- Estados Unidos sospecha que China podría armar a Irán durante el alto el fuego
- Trump carga contra Meloni y cuestiona su papel ante Irán: "Es ella la que es inaceptable"
- [[LINK:INTERNO|||Article|||69ddd32bfe9e1b0007566c8a|||EE. UU. e Irán podrían retomar las negociaciones en los próximos días, mientras Israel y Líbano "unidos" contra Hizbulá ]]
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Donald Trump ha vuelto a hacerlo, de nuevo se atreve a vaticinar un final temprano en la guerra en Irán y eso que la realidad no para de contradecirlo. El presidente de Estados Unidos aseguró que la guerra con Irán está "cerca de terminar" y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente.
En declaraciones a la cadena Fox News el mandatario aseveró: "Veo la guerra muy cerca de terminar" e insistió en que desde Irán buscan "desesperadamente" un acuerdo, es más, no descartó que este acuerdo pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones.
Como un disco rallado, Trump repitió sus argumentos para defender la ofensiva. "Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso". Trump aseguró que las negociaciones presenciales con Irán que iniciaron el fin de semana podrían ser retomadas en dos días. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979. Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
Al mismo tiempo ha tenido lugar la primera conversación directa entre Israel y Líbano en 40 años, aunque de momento nada de alto el fuego. Ha sido un paso aunque los bombardeos no cesan en el Líbano.
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Última hora de la guerra de Irán en directo | Hezbolá reivindica un ataque con unos 25 cohetes en el norte de Israel
El grupo armado libanés, Hizbulá, afirma que sus combatientes atacaron con cohetes los asentamientos de Metula, Kfar Giladi y Kiryat Shmona la mañana del miércoles, tras tener lugar la primera reunión entre los representantes gubernamentales libaneses e israelíes en Washington para el alto el fuego.
Según informó el Ejército israelí, Hizbulá lanzó "aproximadamente 25 cohetes" a lo largo de varias andanadas hacia localidades del norte del país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a la cadena estadounidense ABC que no se plantea una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que está en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.
"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.
"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU e Israel podrían aprovechar las negociaciones para atacar Irán por tierra
El Consejo de Seguridad del Gobierno ruso advierte de que "Estados Unidos e Israel podrían aprovechar las conversaciones de paz para preparar una operación terrestre contra Irán", apuntando a que los dos primeros no lograron "totalmente" sus objetivos militares, a las "interpretaciones diametralmente opuestas" acerca del significado del alto el fuego y a la situación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
"Estados Unidos e Israel podrían aprovechar las conversaciones de paz para preparar una operación terrestre contra Irán, mientras el Pentágono continúa incrementando el número de tropas estadounidenses en la región", ha señalado el Consejo en un comunicado en el que asegura que "un grupo de asalto anfibio" de Estados Unidos tiene prevista su llegada al mar Arábigo "con la expiración del alto el fuego de dos semanas" acordado entre Washington y Teherán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Hizbulá lanza unos 25 cohetes a Israel tras sus negociaciones con el Gobierno libanés
El grupo Hizbulá ha disparado unos 25 cohetes a Israel desde la madrugada de este miércoles, tras la primera reunión ayer entre los representantes gubernamentales libaneses e israelíes en Washington para el alto el fuego.
El Ejército israelí informa a EFE que Hizbulá lanzó "aproximadamente 25 cohetes" a lo largo de varias andanadas hacia localidades del norte del país, donde las sirenas no han dejado de sonar durante las últimas horas.
Según los militares, alrededor de la mitad de los proyectiles fueron interceptados por su sistema de defensa antiaéreo, mientras que el resto impactó en áreas despobladas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Primera conversación directa entre Israel y Líbano en 40 años
Un paso importante. Primera conversación directa entre Israel y Líbano en 40 años, aunque de momento nada de alto el fuego el gesto es relevante. Ambos gobiernos coinciden en querer el desarme de Hezbolá, pero mientras los bombardeos no cesan en Líbano.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán usó un satélite espía chino
El Financial Times asegura que Irán utilizó en secreto un satélite espía chino que le proporcionó a la República Islámica una nueva capacidad para atacar bases militares estadounidenses en todo Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump insiste en los reproches a la OTAN
También ha vuelto a reprochar el presidente norteamericano que la que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro. El mandatario ha manifestado en diferentes ocasiones su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El Comando Central dice que el bloque al comercio iraní ha sido total
El Comando Central de Estados Unidos informó de que se ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio. El almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las fuerzas armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán. Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y venta por vía marítima por lo que consideran haber "detenido por completo" la actividad económica del país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | ¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes
Trump ha vuelto a la carga contra el Papa León XIV y pidió que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear. "¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?". A través de su red social Truth Social cerró la publicación con su ya conocido lema "AMERICA HA VUELTO".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las negociaciones presenciales podrían retomarse en dos días
Trump aseguró que las negociaciones presenciales con Irán que iniciaron el fin de semana podrían ser retomadas en dos días. En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano dijo: "Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice, de nuevo, que la guerra está "cerca de terminar"
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la situación en Oriente Próximo. Donald Trump ha vuelto a utilizar sus dudosos poderes adivinatorios y vuelve a insistir en que la guerra en Irán terminará pronto. Durante la entrevista, que será transmitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump aseguró que el conflicto está "cerca de terminar" y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente. El presidente ha vuelto a repetir, una vez más, los mismos argumentos de por qué era necesaria la ofensiva. "Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso".
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