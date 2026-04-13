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Estados Unidos sospecha que China podría armar a Irán durante el alto el fuego

Washington advierte de posibles envíos de armamento por parte de Pekín mientras dura la tregua con Teherán, en un contexto de máxima tensión y negociaciones interrumpidas

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Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTokEuropa Press

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Laura Tarsà
Publicado:

Estados Unidos se muestra preocupado ante la posibilidad de que China esté considerando suministrar armamento a Irán aprovechando el actual alto el fuego entre Washington y Teherán. Según fuentes de inteligencia, podrían existir indicios de movimientos que podrían facilitar el refuerzo militar iraní durante este periodo de pausa en las hostilidades. La tregua, planteada como una oportunidad para avanzar en negociaciones diplomáticas, también abre la puerta a que las partes reorganicen sus capacidades. Es por eso que la administración Trump teme que Irán pueda estar utilizando este margen para rearmarse con apoyo externo, lo que complicaría aún más cualquier intento de desescalada duradera.

Desde Washington lanzan una advertencia directa a Pekín: cualquier transferencia de armas a Irán tendría consecuencias significativas en las relaciones bilaterales. Estas declaraciones reflejan el creciente recelo hacia el papel de China en el equilibrio geopolítico de la región. Pero, por su parte, el Gobierno chino ha rechazado las acusaciones y niega estar implicado en envíos de armamento, defendiendo su postura como actor neutral y partidario del diálogo. Pekín insiste; su interés es contribuir a la estabilidad y evitar una mayor escalada del conflicto.

La situación añade incertidumbre a unas negociaciones ya de por sí complejas. Analistas internacionales señalan que, de confirmarse estas sospechas, el conflicto podría adquirir una dimensión más amplia, involucrando indirectamente a grandes potencias y dificultando cualquier salida diplomática a corto plazo. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, consciente de que cualquier movimiento en este escenario puede tener repercusiones globales.

La amenaza de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su país ordenará el bloqueo del estrecho de Ormuz y acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", tras el fracaso de las negociaciones celebradas en Pakistán, que concluyeron sin acuerdo.

Aunque el mandatario aseguró que las conversaciones fueron "satisfactorias" y que se mantendrá el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril, confirmó que ha dado instrucciones a la Armada estadounidense para cerrar esta estratégica vía marítima.

"La reunión fue bien, se avanzó en la mayoría de los puntos, pero el asunto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", escribió Trump en su red social, Truth Social.

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