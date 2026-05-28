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Un detenido escapa de un furgón policial y muere 40 minutos después arrollado por un tren

El hombre estaba siendo trasladado desde la comisaría local de Stevenage, en Reino Unido, hacia los juzgados más cercanos cuando tuvo una pelea en el interior del furgón.

Una estación de tren en Reino Unido

Una estación de tren en Reino UnidoEuropa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Un detenido que había escapado de un furgón policial en el condado de Hertfordshire, al norte de Londres, ha muerto al ser arrollado por un tren unos minutos después. El hombre, de unos 40 años, ha muerto cerca de la estación de la localidad de Welwyn North.

Antes de que este hecho se produjese, el hombre estaba siendo trasladado desde la comisaría local de Stevenage hacia los juzgados más cercanos. Durante el trayecto, el varón protagonizó una pelea en el interior del furgón y logró zafarse y finalmente, huir. Así lo comunicaron la policía de Hertforshire y las autoridades de transporte británicas.

Pese a su huida, el detenido no llegó muy lejos. Cuando trató de cruzar la vía del tren en las cercanías de la estación, resultó arrollado por un convoy.

La pelea en el furgón sucedió alrededor de las 9:00 horas de la mañana y tan solo 40 minutos después, las autoridades de transporte británico alertaron de que había una persona herida en las vías y muy cerca de la estación de Welwyn North.

Por este incidente, varias líneas de tren tuvieron que ser canceladas en las regiones del norte de Londres. Además, en dicho altercado los dos funcionarios que escoltaban al hombre en el furgón resultaron heridos y necesitaron atención médica.

Por el momento, se desconoce la identidad del hombre ni los delitos de los que se le acusaba.

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El suceso tuvo lugar cuando el preso, un conocido alunicero de 27 años, estaba siendo trasladado desde la cárcel de Valdemoro al Hospital 12 de Octubre.

Cuando llegaron al centro hospitalario, un grupo de varias personas comenzaron a atacar con extintores al vehículo y a los agentes, de tal forma que el preso y los atacantes consiguieron zafarse de la Guardia Civil.

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