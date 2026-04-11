Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Islamabad acoge las conversaciones para la paz

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reúnen este sábado en Islamabad en un intento de avanzar hacia una posible salida diplomática a la guerra, que ya se prolonga desde hace más de un mes sin un alto el fuego definitivo.

El encuentro se celebra en un contexto de máxima tensión, con los combates aún activos y sin avances claros sobre el terreno. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, mientras que la representación iraní la lidera Mohammad Bagher Ghalibaf.

A pesar del inicio de estas conversaciones, la guerra continúa afectando gravemente a la región, con víctimas diarias y un deterioro creciente de la situación humanitaria. Los enfrentamientos indirectos y las tensiones estratégicas, especialmente en torno al control del Estrecho de Ormuz, siguen dificultando cualquier avance rápido hacia la paz.

Desde Washington, el presidente Donald Trump ha mantenido una postura firme, advirtiendo de posibles nuevas acciones militares si no se logra un acuerdo en el corto plazo. Por su parte, Irán insiste en sus condiciones, lo que refleja la profunda distancia entre ambas partes.

Las negociaciones en Islamabad se presentan así como un momento clave, aunque rodeado de incertidumbre, en un conflicto que, por ahora, sigue lejos de resolverse.

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