Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump anuncia que los "líderes" de Líbano e Israel hablarán hoy por primera vez en 34 años

"Los líderes" de Israel y Lívano hablarán este jueves por primera vez desde hace 34 años. Es un logro que se atribuye Donald Trump que pone el énfasis en que las conversaciones serán entre los "líderes". "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió el presidente estadounidense en Truth Social.

En el anuncio el mandatario no explica quiénes son esos "líderes", si bien es cierto que llega después de que los Gobiernos de ambos países ya tuvieron un primer encuentro y hubiesen acordado volver a verse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego.

El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y medios de comunicación en presencia del secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio.

Hasta el momento el ejecutivo libanés exige un alto el fuego inmediato que Israel descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.

Este intento llega después de que Bruselas haya planteado tener al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Esta medida se incluiría dentro de un paquete de iniciativas para hacer frente a la crisis energética de la guerra en Irán y el encarecimiento del petróleo y el gas.

También incluye otras medidas como la posibilidad de estudiar el cierre de determinados edificios públicos en momentos concretos para ahorrar consumo energético o hacer más accesible el transporte público.