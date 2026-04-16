Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump anuncia que los "líderes" de Líbano e Israel hablarán hoy por primera vez en 34 años
Sigue en directo online la última hora del alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Publicidad
"Los líderes" de Israel y Lívano hablarán este jueves por primera vez desde hace 34 años. Es un logro que se atribuye Donald Trump que pone el énfasis en que las conversaciones serán entre los "líderes". "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió el presidente estadounidense en Truth Social.
En el anuncio el mandatario no explica quiénes son esos "líderes", si bien es cierto que llega después de que los Gobiernos de ambos países ya tuvieron un primer encuentro y hubiesen acordado volver a verse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego.
El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y medios de comunicación en presencia del secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio.
Hasta el momento el ejecutivo libanés exige un alto el fuego inmediato que Israel descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.
Este intento llega después de que Bruselas haya planteado tener al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana. Esta medida se incluiría dentro de un paquete de iniciativas para hacer frente a la crisis energética de la guerra en Irán y el encarecimiento del petróleo y el gas.
También incluye otras medidas como la posibilidad de estudiar el cierre de determinados edificios públicos en momentos concretos para ahorrar consumo energético o hacer más accesible el transporte público.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Rusia y Arabia Saudí exigen el cese de cualquier confrontación que afecte a los países del Golfo Pérsico
Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, exigieron el cese de cualquier confrontación que afecte a los países con costas al Golfo Pérsico durante una conversación telefónica.
"Los ministros reafirmaron la necesidad de poner fin inmediato a cualquier acción hostil que afecte a los países ribereños del Golfo Pérsico, en particular a aquellas que afectan a la infraestructura civil", indicó Exteriores en un comunicado.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La Bolsa española abre con ganancias del 0,12%
La Bolsa española ha abierto este jueves con ganancias del 0,12 %, después de los máximos alcanzados en Wall Street, en una jornada en la que el petróleo cotiza estable y en la que el mercado está a la espera de que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones de paz.
En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con esa subida del 0,12 %, hasta los 18.207,2 puntos. Las ganancias del año son del 5,17 %.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: España y otros 10 países llaman a la resolución "rápida" del conflicto
Los ministros de Finanzas de España, el Reino Unido, Australia, Japón, Suecia, los Países Bajos, Finlandia, Noruega, la República de Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda han reclamado una resolución negociada "rápida y duradera" del conflicto en Oriente Medio y han lanzado un llamamiento al restablecimiento de un tránsito "libre y seguro" por el estrecho de Ormuz.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Netanyahu asegura que el Ejército está "a punto" de tomar Bint Jbeil, en el sur de Líbano
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que ha ordenado al Ejército del país que continúe reforzando la "zona de seguridad" en el sur de Líbano, a la vez que asegura que las fuerzas israelíes están "a punto" de tomar la localidad libanesa de Bint Jbeil, situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU sanciona a una veintena de personas, empresas y petroleros vinculados a la "élite del régimen" de Irán
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani, que murió en la primera jornada de bombardeos conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán liga un alto el fuego en Líbano a la "lucha" de Hezbolá
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, defiende que la consecución de un alto el fuego en Líbano será "fruto de la resistencia y lucha inquebrantable" de Hezbolá y de la "unidad del 'eje de la resistencia'", a la vez que insta a Estados Unidos a abandonar su "errático Israel primero".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las medidas de Egipto para paliar las consecuencias de la guerra
El Gobierno egipcio ha impuesto el cierre de los comercios no esenciales para reducir el consumo de energía, además ha implantado el teletrabajo todos los domingos de abril, ya que en el país el domingo es un día laborable. También ha cortado la dotación de combustible en un 30% a los vehículos oficiales y ha subido el precio de los billetes de metro para los trayectos más cortos. Además, penalizará a los hogares y negocios que tengan un alto consumo energético.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Estados Unidos destruye una nueva embarcación en el Pacífico
Estados Unidos destruyó una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron tres personas. El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El Senado de EE.UU. frena una iniciativa para detener la venta de armamento a Israel
Los demócratas estadounidenses han llevado al Senado un intento para detener la venta de armamento a Israel, pero ha sido bloqueado. La iniciativa, liderada por el senador Bernie Sanders, buscaba impedir la transferencia de bombas de 450 kilos y excavadoras blindadas, equipos que, según sus promotores, podrían ser utilizados en operaciones militares en Gaza, Líbano e Irán. Decenas de senadores demócratas votaron a favor de alguna de las propuestas, reflejando un cambio de postura respecto a intentos similares en años anteriores.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | "Tenemos la capacidad de bloquearlos indefinidamente si Irán escoge el camino incorrecto"
Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha asegurado que Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear la economía de Irán "indefinidamente". "Tenemos la capacidad de bloquearlos indefinidamente si Irán escoge el camino incorrecto", afirmó Miller. El Pentágono enviará a unos 4.200 efectivos del Ejército a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Trump asegura que la guerra "está a punto de terminarse".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | ¿Cuándo se celebrará la segunda ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU?
A la espera de una confirmación oficial sobre cuándo se celebrará una segunda ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos parece que los días de hoy y mañana quedan descartados y los cálculos trasladan cualquier posible encuentro al inicio de la próxima semana. Según la misma fuente, Islamabad es la opción principal para albergar la cita, aunque Ginebra se mantiene bajo consideración como alternativa técnica. "Pakistán ha dado un paso al frente como mediador principal y está presionando para una segunda ronda".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán mantiene contactos con China y Japón
Abás Araqchí, ministro de Exteriores en Irán mantuvo contactos con sus homólogos de China y Japón, así como con el jefe del Ejército de Pakistán. Wang indicó que "China apoya el mantenimiento del impulso del alto el fuego y las negociaciones, lo cual redunda en el interés fundamental del pueblo iraní y es también la expectativa común de los países de la región y la comunidad internacional". Para Japón "lo más importante" es que se preserva el alto el fuego Asimismo, Araqchí mantuvo otra conversación con el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien subrayó que "lo más importante" es preservar el alto el fuego acordado, así como avanzar "hacia la desescalada, incluyendo la garantía de seguridad de navegación por el estrecho de Ormuz".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Un superpetrolero iraní cruzó el estrecho pese al bloqueo, según Irán
Estados Unidos mantiene su bloqueo comercial en el estrecho de Ormuz sobre Irán. Donald Trump lo anunció el domingo después de que la primera ronda de las conversaciones de paz finalizasen sin acuerdo. Según el Comando Central de EE.UU. 10 buques han sido obligados a regresar y ningún barco ha roto el bloqueo desde el inicio, sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars dijo que un superpetrolero iraní sujeto a sanciones estadounidenses cruzó el estrecho hacia el puerto iraní Imam Khomeini a pesar del bloqueo. Fars no identificó al petrolero ni dio más detalles de su viaje. Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del estrecho de Ormuz iempre que se alcance un acuerdo para evitar un nuevo conflicto, según una fuente informada por Teherán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las exigencias de Líbano y de Israel
El gobierno de Líbano exige un alto el fuego inmediato que Israel descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los "líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel. Donald Trump acaba de anunciar que tras 34 años, los "líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves. Lo ha hecho el presidente en su red social favorita Truth Social. No explica quiénes son esos "líderes", si bien es cierto que llega después de que los Gobiernos de ambos países ya tuvieron un primer encuentro y hubiesen acordado volver a verse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego.
Publicidad