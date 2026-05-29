Multan a una mujer por usar el móvil con la mano derecha y esta muestra su muñón para negarlo

El pasado mes de febrero, Kathleen Thomas, de 36 años y residente en Florida, fue detenida por un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. La paró en la autopista North Dixie Highway al sospechar que estaba conduciendo distraída por el uso de su teléfono móvil.

En principio, era una parada de tráfico rutinaria, pero se convirtió en una situación compleja. Según las grabaciones de la cámara del guardia, obtenidas por medios locales, el oficial se acercó al coche y acusó directamente a Thomas de haberla visto "sujetando el teléfono con la mano derecha" y "manipulándolo" mientras conducía a gran velocidad. Tras la acusación, la conductora se limitó a levantar su brazo derecho, enseñando al agente su muñón, que tiene donde, normalmente, debería estar la mano.

"Falta de pruebas"

Thomas le contestó que "obviamente, no es el caso", con incredulidad y una risa nerviosa, y sugiriendo al policía que obviara lo ocurrido al mostrar su muñón, ya que le era imposible sujetar un móvil con esa extremidad. Sin embargo, el oficial se negó a admitir su error inicial: "No quiero dejarlo estar. Usted tenía una mano arriba". Por su parte, la acusada no dejaba de repetirle que era imposible que hubiera visto su mano derecha por el simple hecho de que no tiene.

Asimismo, el agente le pidió a Thomas que hiciera un juramento solemne para asegurar que no había usado el móvil mientras conducía. Cuando ella levantó su brazo derecho para jurar, el agente le pidió, torpemente, que usara "la otra mano".

Tras los hechos, el oficial tramitó una citación por violar las leyes de comunicación inalámbrica de Florida, que daba lugar a una multa de 116 dólares (99,69 euros). Thomas recurrió la sanción ante los tribunales y, finalmente, la vista judicial fue cancelada.

Fue el mismo policía quien solicitó la desestimación del caso alegando "falta de pruebas". Kathleen Thomas publicó en su cuenta de TikTok cómo acabó la situación con un mensaje irónico: "Hermano, eso ya lo sabíamos".

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