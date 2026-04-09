Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Líbano y Ormuz, los puntos de fricción de la tregua de cristal
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán cuando se cumplen las primeras 24 horas de alto el fuego entre Teherán y Estados Unidos.
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Primer día desde el ansiado alto el fuego declarado en Irán. La tregua, lejos de estar consolidada pende de un hilo. El estrecho de Ormuz sigue cerrado y pese al alivio de bombardeos sobre Teherán, Líbano sigue sufriendo una intensa ofensiva por parte de Israel que ha lanzado uno de los ataques más sangrientos en el país.
Más de 250 personas han muerto por los bombardeos hebreos. Hezbolá, la milicia pro iraní promete seguir hostigando a Israel. Mientras, la tranquilidad no llega al Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein denuncian ataques de drones sobre su territorio.
Donal Trump lleva dos días 'desaparecido' del foco mediático. Desde antes del acuerdo de tregua no hay imágenes del presidente estadounidense. En las últimas horas se ha reunido con Mark Rutte, pero no hay imágenes de dicha reunión. Rutte fue recibido por Marco Rubio y luego ya sí, a puerta cerrada, se reunió con Trump en un encuentro que habría durado más de dos horas. De nuevo el mandatario ha insistido con salirse de la OTAN y ha vuelto a recuperar de su baúl de controversias a Groenlandia.
El presidente de Estados Unidos sólo se comunica a través de su red social para decir que la OTAN no le apoyó cuando la necesitaba y vuelve a recordar la polémica con Groenlandia.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Una ofensiva "más grande y fuerte" si no se cumple el acuerdo
Si no se cumple el acuerdo alcanzado, el presidente de Estados Unidos, ha vuelto a amenazar con otra ofensiva, esta vez "más grande y fuerte". Por lo que avisa de que si no se respeta, "comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca".
Sin embargo, consideró que ese escenario sería "muy improbable", y aclaró que "no habrá armas nucleares" y que el estrecho de Ormuz "permanecerá abierto y seguro".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El ataque al Líbano ha sido "profundamente perjudicial"
El bombardeo israelí al Líbano tras el anuncio del alto el fuego ha sido "profundamente perjudicial", así lo ha calificado la secretaria de Asuntos Exteriores de Reino unido, Yvette Cooper: "Que cesen las hostilidades".
"Queremos que el Líbano se incluya en el alto el fuego", declaró a Times Radio el jueves, añadiendo que el alto el fuego quiere "que se extienda al Líbano, porque de lo contrario se desestabilizará toda la región".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | España ofrece su apoyo a Pakistán
En las negociaciones de paz que comienzan el viernes, España ha ofrecido su apoyo a Pakistán. El ministro de Asuntos eExteriores español, José Manuel ALbares, conversó con su homólogo pakistaní el miñercoles y le agradeció su "la labor de mediación de su país para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio y ofrecido el apoyo de España".
No obstante, el ministro señala que no solo quiere que la paz llegue a Irán, sino también en el Líbano, donde nuestro país busca "asegurar que se incluya el alto el fuego".
"España está trabajando para asegurar que cesen todos los ataques contra países de Oriente Medio, que se garantice el libre paso por el estrecho de Ormuz y que termine la guerra", añadió en 'X'.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán envía negociadores
En la noche de este jueves, una delegación iraní llegará a Islamabad con motivo de negociar con Estados Unidos la hoja de ruta de diez puntos y poner fin a la guerra.
En un mensaje en la red social 'X', el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, confirmó que ""a pesar del escepticismo de la opinión pública iraní (...), la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump: Los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU. seguirá en Irán hasta que se cumpla realmente el acuerdo
Donald Trump ha vuelto a publicar en su perfil de Thruth Social para asegurar que los buques, las aeronaves y el personal militar de Estados Unidos seguirán en Oriente Próximo hasta que se cumpla el acuerdo alcanzado. "Todos los barcos, aeronaves y personal militar de EE. UU., con munición adicional, armamento y cualquier otra cosa que sea apropiada y necesaria para la prosecución letal y la destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su lugar en, y alrededor de, Irán, hasta que el ACUERDO REAL alcanzado se cumpla plenamente. Si por alguna razón no es así, lo cual es muy poco probable, entonces "Empieza el Tiroteo", más grande, mejor y más fuerte que cualquiera haya visto antes. Se acordó, hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en contrario - NO ARMAS NUCLEARES y, el Estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SEGURO. Mientras tanto, nuestro gran Ejército se está preparando y descansando, esperando, de hecho, su próxima Conquista. ¡AMÉRICA HA VUELTO!"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | ¿Dónde está Donald Trump?
La Casa Blanca sigue manteniendo que sí habrá una delegación estadounidense en Pakistán negociando con Irán este sábado y la encabezará el vicepresidente Vance, pero lo cierto es que en las últimas jornadas Donald Trump ha dado un paso atrás y evita salir en público a dar más detalles, algo poco habitual en él. Además coincide con el momento en el que no están claro los parámetros en los que ha accedido a sentarse a negociar con Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Hezbolá seguirá su campaña de ataques contra Israel y EE.UU.
Hezbolá asegura que su campaña de ataques contra Israel y su Ejército "continuará hasta que cese la agresión israelí-estadounidense". Consideran que el ataque de Israel de las últimas horas supone una violación del acuerdo de alto el fuego. "En defensa de Líbano y su pueblo, y en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo, y después de que la resistencia respetara el alto el fuego mientras que el enemigo no lo hizo, los muyahidines de Resistencia Islámica han atacado el asentamiento de Manara con un bombardeo de cohetes a las 2.30 (hora local) del jueves", ha declarado el partido-milicia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Rutte dice que Trump está "claramente decepcionado"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "claramente decepcionado" con "muchos aliados" de la Alianza Atlántica, tras haber mantenido una reunión este miércoles con el mandatario norteamericano en la cual, según ha asegurado, le ha trasladado que "la gran mayoría" de los países europeos han "colaborado" con su país. "Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado con el establecimiento de bases, logística sobrevuelos y garantizando el cumplimiento de sus compromisos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Vance cree "una tontería" que por Líbano las negociaciones "se vengan abajo"
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, cree que sería "una tontería" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se vengan abajo" porque los ataques continúen sobre Líbano. Y asegura que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán. "Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía a Líbano y, simplemente, no era así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca dimos a entender que fuera a ser así".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump vuelve a cargar contra la OTAN
Llevamos dos días sin ver imágenes en directo de Donal Trump. Sus únicas intervenciones conocidas son las que hace a través de las redes sociales. "La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y no estará ahí si la volvemos a necesitar", arremetió nuevamente Trump contra la alianza en su cuenta oficial de Truth Social. "Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!", concluyó el republicano en su mensaje, en referencia a que muchos países aliados calificaron de inaceptable los intentos estadounidenses de tomar control sobre la isla.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las polémicas sobre el plan de paz
La polémica alrededor del plan de paz surge porque en un primer momento, Irán difunde un paco de 10 puntos supuestamente aceptado por Washington, pero que la Casa Blanca dice "no eran aceptables". Después, según la versión de Karoline Leavitt, sí dieron el visto bueno. "Trump y su equipo creen que es más viable, tenemos 15 puntos", sin más detalles del mismo salvo que "no vamos a aceptar que Irán tenga armas nucleares". Vance llega incluso a afirmar que hubo tres propuestas diferentes. "La primera propuesta de 10 puntos fue algo que se presentó, y creemos, francamente, que probablemente fue escrito por ChatGPT, y que inmediatamente fue a parar a la basura y fue rechazado". Además Trump anuncia una investigación federal por las versiones falsas, dice, que circulan sobre los detalles del pacto.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La Casa Blanca vende el acuerdo como "una victoria" de EE.UU.
Para Estados Unidos el alto el fuego es una "victoria" de Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt indicó que el acuerdo "es una victoria para Estados Unidos que el presidente y nuestras increíbles Fuerzas Armadas han hecho posible". "Desde el primer momento de la operación 'Furia Épica', el presidente Trump declaró que se trataría de una operación militar de entre cuatro y seis semanas de duración", ha añadido.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los puntos de fricción del plan de paz
Líbano es uno de los puntos de fricción de esta tregua, el otro lo es el estrecho de Ormuz, que en este momento sigue cerrado aunque en las últimas horas habrían circulado cuatro buques de carga, pero ningún petrolero. La Guardia Revolucionaria Iraní ha instado este jueves a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", para así evitar posibles minas antibuque.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Operación 'oscuridad eterna' sobre Líbano
Israel ha lanzado en las últimas horas el ataque más sangriento sobre Líbano matando a más de 200 personas. El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, declaró este jueves como día de luto nacional en honor a las víctimas de la oleada de ataques efectuada por el Ejército israelí contra el país, matando a 254 personas, según el último recuento de la Defensa Civil libanesa. Otras 1.165 personas han resultado heridas por estos ataques.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Tregua de cristal
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el alto el fuego en Irán. La tregua de cristal cumple su primer día en medio de las desavenencias sobre la inclusión o no de Líbano en ese acuerdo.
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