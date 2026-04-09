Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Líbano y Ormuz, los puntos de fricción de la tregua de cristal

Primer día desde el ansiado alto el fuego declarado en Irán. La tregua, lejos de estar consolidada pende de un hilo. El estrecho de Ormuz sigue cerrado y pese al alivio de bombardeos sobre Teherán, Líbano sigue sufriendo una intensa ofensiva por parte de Israel que ha lanzado uno de los ataques más sangrientos en el país.

Más de 250 personas han muerto por los bombardeos hebreos. Hezbolá, la milicia pro iraní promete seguir hostigando a Israel. Mientras, la tranquilidad no llega al Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein denuncian ataques de drones sobre su territorio.

Donal Trump lleva dos días 'desaparecido' del foco mediático. Desde antes del acuerdo de tregua no hay imágenes del presidente estadounidense. En las últimas horas se ha reunido con Mark Rutte, pero no hay imágenes de dicha reunión. Rutte fue recibido por Marco Rubio y luego ya sí, a puerta cerrada, se reunió con Trump en un encuentro que habría durado más de dos horas. De nuevo el mandatario ha insistido con salirse de la OTAN y ha vuelto a recuperar de su baúl de controversias a Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos sólo se comunica a través de su red social para decir que la OTAN no le apoyó cuando la necesitaba y vuelve a recordar la polémica con Groenlandia.

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