Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU Italia

Apoyo unánime en Italia a Meloni tras las críticas de Trump por su respaldo al Papa y su postura sobre Irán

Donald Trump afirma que se "equivocó" sobre lo que pensaba de Giorgia Meloni tras las críticas de la italiana, que considera "inaceptables" sus palabras hacia el papa León XIV.

Una imagen de archivo proporcionada por la Oficina de Prensa del Palacio Chigi (Palazzo Chigi) muestra a la primera ministra italiana Giorgia Meloni con el presidente electo de EE UU

Una imagen de archivo proporcionada por la Oficina de Prensa del Palacio Chigi (Palazzo Chigi) muestra a la primera ministra italiana Giorgia Meloni con el presidente electo de EE UUEFE

Publicidad

Pablo Caminero
Publicado:

Cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, Giorgia Meloni se postuló como el puente entre Washington y Bruselas ante la guerra de aranceles propuesta por el presidente estadounidense. Trump decía que la italiana era "una gran líder", pero ahora afirma que "se equivocó". Las buenas relaciones podrían haberse roto tras las críticas de la italiana a Trump por su enfrentamiento con el papa León XIV.

Meloni calificó de "inaceptables" las palabras de Donald Trump hacia el papa. En una entrevista en Corriere della Sera, el presidente de Estados Unidos respondió que "la inaceptable es ella porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear, y volarían Italia en dos minutos si la tuvieran”.

Este enfrentamiento podría haber sido definitivo, pero no es el primer capítulo. En marzo, Italia no permitió que cazas estadounidenses usaran bases aéreas en Sicilia para operaciones de combate en Irán. Además, Giorgia Meloni descartó que Italia participara en misiones militares en el estrecho de Ormuz. Ante esta situación, Trump ha declarado que a Meloni "le falta valor por no querer implicarse en la guerra de Irán". Dice estar "conmocionado" por las palabras de Meloni y afirma que "ya no es la misma persona".

A nivel europeo, Donald Trump apuntó que mientras "pagan los costes de energía más altos del mundo ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz". Dice que Europa depende de él para que lo mantenga abierto. Además, declaró que "se está destruyendo a sí misma" por sus políticas migratorias.

Ahora la italiana se suma al bando de apoyos que pierde Trump en Europa después de tener que despedirse de su viejo aliado, Viktor Orban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Papa León XIV responde a Donald Trump: "No temo a la administración Trump"

Papa León XIV

Publicidad

Mundo

Petrolero atracado

Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán impedirá el comercio en la región si EEUU mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz

Una imagen de archivo proporcionada por la Oficina de Prensa del Palacio Chigi (Palazzo Chigi) muestra a la primera ministra italiana Giorgia Meloni con el presidente electo de EE UU

Apoyo unánime en Italia a Meloni tras las críticas de Trump por su respaldo al Papa y su postura sobre Irán

Secuencia del tiroteo en un colegio de Turquía

Al menos cuatro muertos en un tiroteo en un colegio de Turquía: el atacante es un alumno de 14 años

Smartphones
Europa

Bruselas acelera su app de verificación de edad tras la presentación de Ursula von der Leyen

Tiroteo Turquía
TURQUÍA

VÍDEO | El momento en que un joven entra en su antigua escuela con una escopeta y hiere a 16 personas antes de suicidarse

Acusan a un menor de 16 años de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra en un crucero
ASESINATO CRUCERO

Acusan a un menor de 16 años de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra en un crucero

Anna Kepner, de 18 años, fue encontrada envuelta en una manta debajo de una cama y cubierta con chalecos salvavidas.

Donald Trump
Guerra Irán

EEUU e Irán podrían retomar las negociaciones en los próximos días, mientras Israel y Líbano "unidos" contra Hizbulá

Mientras EE. UU. e Irán buscan la posibilidad de reanudar contactos tras el fracaso de las últimas conversaciones, Israel y Líbano mantienen un encuentro en Washington para intentar frenar la violencia y discutir el futuro de Hizbulá.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez con empresarios chinos

Pedro Sánchez concluye su visita oficial a China con una reunión con empresas y con la Cámara de Comercio de la UE-China

Policía de Reino Unido

Condenado un hombre de 19 años por abusar de una menor que conoció en Roblox

Giorgia Meloni y Donald Trump

Trump carga contra Meloni y cuestiona su papel ante Irán: "Es ella la que es inaceptable"

Publicidad