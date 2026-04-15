Apoyo unánime en Italia a Meloni tras las críticas de Trump por su respaldo al Papa y su postura sobre Irán

Cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, Giorgia Meloni se postuló como el puente entre Washington y Bruselas ante la guerra de aranceles propuesta por el presidente estadounidense. Trump decía que la italiana era "una gran líder", pero ahora afirma que "se equivocó". Las buenas relaciones podrían haberse roto tras las críticas de la italiana a Trump por su enfrentamiento con el papa León XIV.

Meloni calificó de "inaceptables" las palabras de Donald Trump hacia el papa. En una entrevista en Corriere della Sera, el presidente de Estados Unidos respondió que "la inaceptable es ella porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear, y volarían Italia en dos minutos si la tuvieran”.

Este enfrentamiento podría haber sido definitivo, pero no es el primer capítulo. En marzo, Italia no permitió que cazas estadounidenses usaran bases aéreas en Sicilia para operaciones de combate en Irán. Además, Giorgia Meloni descartó que Italia participara en misiones militares en el estrecho de Ormuz. Ante esta situación, Trump ha declarado que a Meloni "le falta valor por no querer implicarse en la guerra de Irán". Dice estar "conmocionado" por las palabras de Meloni y afirma que "ya no es la misma persona".

A nivel europeo, Donald Trump apuntó que mientras "pagan los costes de energía más altos del mundo ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz". Dice que Europa depende de él para que lo mantenga abierto. Además, declaró que "se está destruyendo a sí misma" por sus políticas migratorias.

Ahora la italiana se suma al bando de apoyos que pierde Trump en Europa después de tener que despedirse de su viejo aliado, Viktor Orban.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.