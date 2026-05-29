Irán convierte el uranio enriquecido en el gran escollo del acuerdo con Trump

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos más delicados entre mensajes contradictorios y una tensión que sigue creciendo tanto en el plano diplomático como en el militar. Aunque en las últimas horas medios estadounidenses como Axios, Reuters o The Washington Post habían adelantado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y pendiente únicamente de la aprobación definitiva de Donald Trump, Wall Street Journal asegura ahora que la situación está lejos de resolverse y que es Teherán quien todavía no ha dado el visto bueno al texto final.

El principal obstáculo continúa siendo el programa nuclear iraní y, especialmente, el enriquecimiento de uranio. Irán insiste en que mantener su derecho a enriquecer uranio constituye una “línea roja” que no está dispuesto a cruzar bajo ningún concepto. Además, sigue sin aclararse qué ocurrirá con las reservas de uranio ya enriquecido acumuladas por el régimen iraní, una cuestión considerada clave por Washington y sus aliados internacionales.

Según las filtraciones conocidas hasta ahora, el supuesto acuerdo incluiría una reapertura progresiva del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio mundial de petróleo. El plan contemplaría permitir durante los próximos 30 días el tráfico marítimo por los canales del sur mientras las fuerzas iraníes retiran minas y desbloquean otras zonas de navegación. A cambio, Estados Unidos iniciaría un levantamiento gradual de las sanciones económicas impuestas a Teherán y ambas partes abrirían una nueva negociación sobre el futuro del programa nuclear iraní en un plazo aproximado de 60 días.

Sigue la tensión sobre el terreno

Sin embargo, pese al aparente avance diplomático, sobre el terreno la tensión continúa muy presente. Esta misma noche Irán ha seguido lanzando misiles, demostrando además que mantiene operativa parte de su estructura militar, pese a las afirmaciones previas de la Casa Blanca sobre el debilitamiento de sus capacidades. Teherán incluso ha llegado a asegurar que ha derribado un avión militar estadounidense, algo que la administración Trump niega categóricamente, aunque sí reconoce haber interceptado cuatro misiles iraníes.

En una entrevista televisiva, Donald Trump evitó confirmar si el acuerdo está realmente cerrado y advirtió de que un pacto "que no sea bueno para Estados Unidos" supondría su límite definitivo. El presidente estadounidense volvió además a reivindicar la superioridad militar de Washington frente a Irán y aseguró que las fuerzas iraníes han quedado seriamente debilitadas tras las últimas operaciones militares.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo, aunque insistió en que las conversaciones están "muy cerca" de culminar con éxito y destacó especialmente los avances para reabrir el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, Naciones Unidas mantiene su preocupación por la escalada y ha pedido a ambas partes que respeten el alto el fuego y eviten nuevos enfrentamientos que puedan agravar aún más la inestabilidad en Oriente Próximo.

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