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Alto el fuego

EEUU e Irán acuerdan el alto el fuego durante dos semanas

Irán afirma que ha enviado a Estados Unidos una "propuesta de 10 puntos" que podría servir como "una base para negociar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Europa Press

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Alejandro Lorente
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta madrugada un alto el fuego que "suspende los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, extendiendo así el ultimátum lanzado contra Teherán.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", ha informado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado a través de su red social, en el cual ha especificado que "se tratará de un alto el fuego recíproco".

Trump indica que esta decisión, que supone una nueva prórroga de su ultimátum, se debe a una conversación con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien este martes ha pedido a Washington una ampliación de dos semanas. También ha instado a la República Islámica a desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz "como gesto de buena voluntad".

El jefe del Ejecutivo estadounidense ha justificado esta decisión afirmando que Washington ya ha "cumplido y superado todos los objetivos militares".

Además, Trump ha asegurado estar "muy avanzado" en un "acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y en Oriente Próximo" añadiendo que la República Islámica ha enviado una "propuesta de 10 puntos" que podría ser una "base viable sobre la cual negociar".

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A pesar de la tregua, Israel ha decidido continuar con los ataques en Oriente Próximo.

"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", informaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

Israel ha bombardeado diferentes puntos del sur del Líbano con la excusa de que "el alto el fuego aquí no se aplica" refiriéndose al Líbano. Tanto Israel como los mandatarios del Líbano, han pedido a la población a "no trasladarse todavía a las poblaciones del sur por motivos de seguridad".

De hecho, a pesar del comunicado de Israel de esta mañana, Teherán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz en respuesta al ataque de Israel al Líbano, según la agencia iraní Fars.

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