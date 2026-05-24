Domingo de contrastes: siete comunidades en aviso, mientras Canarias roza los 34 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en zonas de ocho comunidades por distintos fenómenos meteorológicos.

Por un lado, el centro de Lugo está en alerta naranja por peligro importante de tormentas, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, mientras que tres islas del archipiélago canario lo están por temperaturas máximas. El calor pone en aviso amarillo (peligro bajo) a puntos de tres islas de Canarias, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían alcanzar los 34 grados.

Varias zonas de la comunidad gallega también están en aviso por tormentas, pero esta vez en amarillo (peligro bajo): el noroeste e interior de A Coruña; A Mariña, la zona de montaña y sur de Lugo, y noroeste, Miño, sur y montaña de Ourense, además de Valdeorras. Estos lugares aparecen además en aviso por lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de al menos 15 litros por metro cuadrado.

Paralelamente, según el mapa de avisos de la Aemet, Andalucía aparece este domingo en amarillo por viento y fenómenos costeros, en concreto Cádiz. En la campiña, el litoral y el Estrecho se prevén vientos con rachas máximas de 70-80 kilómetros por hora.

El Pirineo oscense está en aviso por peligro debajo de tormentas (no se descarta que vayan acompañadas de granizo menudo), mientras que la suroccidental asturiana, cordillera y Picos de Europa están por lluvias y tormentas. En estas zonas, la precipitación en una hora también se espera que sea de al menos 15 litros por metro cuadrado. Además, cuatro provincias de Castilla y León aparecen en amarillo en el mapa de la Aemet.

Tambié, ha avisos en varios puntos de Zamora, Palencia, León y Burgos por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes, y las tres últimas también por lluvias. Por ejemplo, en la cordillera cantábrica de Burgos, León y Palencia, y en el Bierzo, la precipitación acumulada en una hora será de 15 litros por metro cuadrado. La mayoría de estos avisos ya están activos des de las 11 de esta mañana.

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