Muere un superviviente de cáncer tras tomar Kambo, veneno de rana usado en rituales de “purificación”

Kristian Trend, superviviente de cáncer y entrenador de bienestar, ha fallecido a los 41 años tras desplomarse al ingerir una droga elaborada con piel de rana venenosa en una "ceremonia de purificación" el pasado mes de abril, según los informes. El fármaco se conoce como "Kambo".

La droga se elabora a partir de la mucosidad extraída de la piel de la rana arborícola gigante, como parte de una ceremonia de "purificación". Esta sustancia está prohibida en Australia, Brasil y Chile, tampoco se puede comprar legalmente en el Reino Unido.

"Ni siquiera creo que quiera saber qué ocurrió"

La madre de Trend dijo que su hijo era muy espiritual y que le había dicho que quería realizar el proceso de "purificarse", declaró a 'Telegraph': "Tomó muchas vitaminas. Pero no sé qué pasó". Añadió que "aún no tenemos los resultados de las pruebas. No sé nada, y ni siquiera creo que quiera saber qué ocurrió. Eso no lo va a traer de vuelta".

Anteriormente, la víctima había superado un linfoma de Burkitt y estuvo cuatro meses hospitalizada. Sobre su lucha contra el cáncer, Trend dijo: "A los 23 años, me dieron hasta seis meses de vida sin tratamiento intensivo. Un diagnóstico de cáncer poco común me obligó a elegir: vivir con miedo o entregarme a un propósito superior". También comentó que "tras muchos viajes por India y Asia, inmerso en el bienestar integral y la meditación, el camino se hizo evidente".

"Sean conscientes de los riesgos potenciales"

Kristian Trend fue trasladado con urgencia al hospital después de ser encontrado indispuesto en su vivienda, en Clarendon Park (Leicester), en abril. Las autoridades comunicaron que "la investigación sobre las circunstancias del incidente continúa".

Por su parte, un portavoz del gobierno británico informó que "cualquier sustancia que suponga un riesgo para la salud o la seguridad pública será objeto de revisión. Instamos a las personas a que actúen con cautela al considerar terapias alternativas y a que sean conscientes de los riesgos potenciales que conllevan".

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