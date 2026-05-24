Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

Muere un superviviente de cáncer tras tomar Kambo, veneno de rana usado en rituales de “purificación”

El estupefaciente se elabora con mucosidad extraída de la piel de rana.

Kristian Trend, superviviente de c&aacute;ncer

Kristian Trend, superviviente de cáncer Facebook: Kristian Trend

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Kristian Trend, superviviente de cáncer y entrenador de bienestar, ha fallecido a los 41 años tras desplomarse al ingerir una droga elaborada con piel de rana venenosa en una "ceremonia de purificación" el pasado mes de abril, según los informes. El fármaco se conoce como "Kambo".

La droga se elabora a partir de la mucosidad extraída de la piel de la rana arborícola gigante, como parte de una ceremonia de "purificación". Esta sustancia está prohibida en Australia, Brasil y Chile, tampoco se puede comprar legalmente en el Reino Unido.

"Ni siquiera creo que quiera saber qué ocurrió"

La madre de Trend dijo que su hijo era muy espiritual y que le había dicho que quería realizar el proceso de "purificarse", declaró a 'Telegraph': "Tomó muchas vitaminas. Pero no sé qué pasó". Añadió que "aún no tenemos los resultados de las pruebas. No sé nada, y ni siquiera creo que quiera saber qué ocurrió. Eso no lo va a traer de vuelta".

Anteriormente, la víctima había superado un linfoma de Burkitt y estuvo cuatro meses hospitalizada. Sobre su lucha contra el cáncer, Trend dijo: "A los 23 años, me dieron hasta seis meses de vida sin tratamiento intensivo. Un diagnóstico de cáncer poco común me obligó a elegir: vivir con miedo o entregarme a un propósito superior". También comentó que "tras muchos viajes por India y Asia, inmerso en el bienestar integral y la meditación, el camino se hizo evidente".

"Sean conscientes de los riesgos potenciales"

Kristian Trend fue trasladado con urgencia al hospital después de ser encontrado indispuesto en su vivienda, en Clarendon Park (Leicester), en abril. Las autoridades comunicaron que "la investigación sobre las circunstancias del incidente continúa".

Por su parte, un portavoz del gobierno británico informó que "cualquier sustancia que suponga un riesgo para la salud o la seguridad pública será objeto de revisión. Instamos a las personas a que actúen con cautela al considerar terapias alternativas y a que sean conscientes de los riesgos potenciales que conllevan".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las autoridades chinas reducen a 82 los muertos en la explosión de la mina mientras prosiguen tareas de rescate

Al menos 90 muertos por una explosión en una mina de carbón en el norte de China

Publicidad

Mundo

Activistas de la Flotilla en Bilbao

Israel acusa de "hipocresía" al Gobierno español tras los incidentes en Bilbao y convoca a Francisca Pedrós

Kristian Trend, superviviente de cáncer

Muere un superviviente de cáncer tras tomar Kambo, veneno de rana usado en rituales de “purificación”

El caníbal que asesinó a su hermano y se comió su ojo ha sido hallado muerto su celda

El caníbal que asesinó a su hermano y se comió su ojo ha sido hallado muerto su celda

Tren accidentado en Quetta, Pakistán
Pakistán

29 muertos y 102 heridos en un ataque con explosivos contra un tren en Pakistán

Estrecho de Ormuz
ESTRECHO DE ORMUZ

EEUU e Irán podrían firmar un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en los próximos días

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
BARCELONA

Un sintecho, herido en el metro de Barcelona al intentar frenar una pelea de 20 personas

El herido, una persona sin techo ajena a la pelea, ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban y ha sido herido en un glúteo.

Avión de la aerolínea inglesa Jet2.
VUELO DESVIADO

Un vuelo aterriza de emergencia después de que el piloto sufriera un infarto a casi diez mil metros de altura

Los pasajeros tuvieron que esperar en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro durante 13 horas antes de ser trasladados a casa en un vuelo diferente con una nueva tripulación de cabina.

Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Casa Blanca

Nuevo tiroteo cerca de la Casa Blanca: El Servicio Secreto abate al atacante

Stewart McLean, actor conocido por su papel en 'Virgin River'

Hallan muerto a Stewart McLean, el actor de Netflix conocido por su papel en 'Virgin River'

Publicidad