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Albares convoca a la jefa de la Embajada de Israel por la detención de un casco azul español en Líbano

El soldado fue liberado después de una hora gracias a las protestas de España.

Militares de la FINUL en el sur de L&iacute;bano (archivo)

Militares de la FINUL en el sur de Líbano (archivo)Europa Press

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Daniel Caballero
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha citado este miércoles a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, con el objetivo de trasladar su protesta por la detención, ocurrida el día anterior, de un casco azul español en Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Según han confirmado a Servimedia fuentes del Ministerio de Exteriores, la convocatoria se realizó para expresar el rechazo a la "injustificable retención de un soldado español" integrante de la misión de la Finul por parte del ejército israelí. El incidente, denunciado previamente por Naciones Unidas, se produjo cuando fuerzas israelíes interceptaron un convoy logístico de cascos azules españoles y retuvieron durante aproximadamente una hora al militar que estaba al mando del mismo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que los soldados españoles eran parte de un convoy logístico cuyo objetivo era llevar alimentos y otros recursos al contingente indonesio, sin embargo, fueron detenidos por una patrulla israelí y uno de los miembros fue "detenido durante un período de tiempo" que la propia misión calculó en "menos de una hora", según indica Europa Press. Inmediatamente, España trasladó "la protesta más enérgica tanto a la ONU como al Gobierno de Israel", tras lo que el español fue puesto en libertad, según la ministra. Robles ha hecho hincapié en que la detención fue una violación "inaceptable" del Derecho Internacional.

España pide que se rindan cuentas

España, que ha reclamado que se esclarezcan las responsabilidades correspondientes, y que haya "garantías" de que el responsable del incidente "será sancionado", según ha señalado la ministra de Defensa. Además, ha añadido que el convoy implicado ya había sufrido otro episodio ese mismo día, cuando se le impidió continuar su marcha durante la mañana.

Robles ha insistido en exigir a Israel que ponga fin a sus acciones contra la misión internacional y ha recordado la compleja situación en la que operan las tropas desplegadas en el marco de la FINUL, que en muchas ocasiones se ven obligadas a permanecer en posiciones fortificadas debido a los ataques cruzados entre el Ejército israelí y el grupo chií Hezbolá.

A pesar de este contexto, la ministra ha descartado que España haya planteado ante Naciones Unidas una posible retirada o reubicación de su contingente en Líbano. "No, no, en absoluto, todo lo contrario", ha subrayado, asegurando que la ONU es consciente del firme compromiso español con la misión. En este sentido, ha reiterado que España seguirá respaldando estas operaciones porque cree en su contribución a la paz, al tiempo que ha expresado su "orgullo" por los militares desplegados en territorio libanés.

En paralelo, Robles ha anunciado el envío de un equipo médico militar a la base Miguel de Cervantes, situada en la localidad de Marjayún, con el fin de reforzar la atención sanitaria a los heridos dentro de la misión. La ministra ha explicado que, en muchos casos, resulta complicado trasladar a los heridos, especialmente a los soldados indonesios, a hospitales en Beirut, ya que los desplazamientos por vía aérea no siempre son posibles. Hasta el momento, tres militares indonesios han fallecido como consecuencia de los ataques.

Por último, Robles ha trasladado al embajador de Líbano en España, Hani Chemaitilly, que España mantendrá unas "excelentes relaciones" con Beirut y continuará apoyando a las Fuerzas Armadas libanesas, independientemente de la finalización de la misión internacional, cuyo mandato está previsto que concluya a finales de 2026.

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