El caníbal que asesinó a su hermano y se comió su ojo ha sido hallado muerto su celda

Matthew Hertgen, el asesino caníbal que descuartizó a su hermano menor y se comió un ojo, ha sido encontrado muerto meses después de haber sido declarado no culpable por razón de demencia. Aunque aún no se ha hecho pública la causa oficial de la muerte, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un suicidio.

Ya había intentado quitarse la vida anteriormente, en concreto una semana después de su arresto en febrero de 2025, cuando intentó ahorcarse en su celda de la cárcel del condado de Mercer, en EEUU.

Asesinó a su hermano y mató al gato de la familia

Según informaron las autoridades policiales, el 22 de febrero de 2025, el cadáver de su hermano menor de 26 años, Joseph fue hallado por la policía en un charco de sangre, junto a un cuchillo ensangrentado, tras el brutal ataque. El ataque tuvo lugar dentro del lujoso apartamento de los hermanos, cerca de la universidad perteneciente a la Ivy League. Los investigadores describieron cómo Matthew utilizó un cuchillo y palos de golf para golpear y apuñalar a su hermano menor hasta matarlo, antes de arrancarle un ojo y comérselo.

Además, Matthew también fue acusado de matar al gato de la familia y prenderle fuego.

Declarado no culpable por demencia

Según el psicólogo forense Dr. Gianni Pirelli, el asesino sufría de "visiones proféticas y divinas", y fue declarado no culpable por razón de demencia. Según el testimonio del doctor, él también creía que el mundo estaba al borde del apocalipsis y que solo un "asesinato sacrificial podría salvarlo".

A raíz de los informes médicos, en marzo de 2025, el juez Robert Lytle del Tribunal Superior del Condado de Mercer declaró a Hertgen no culpable por razón de demencia, después de que los expertos concluyeran que sufría de esquizofrenia grave en el momento del asesinato. Esa decisión significó que Hertgen evitara una condena por asesinato tradicional y, en cambio, se enfrentara a un internamiento indefinido en una institución psiquiátrica.

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