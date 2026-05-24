Israel acusa de "hipocresía" al Gobierno español tras los incidentes en Bilbao y convoca a Francisca Pedrós

Este domingo, el Ministerio de Exteriores de Israelha convocado a Francisca Pedrós, encargada de negocios española en el país, para una reunión "de aclaración" por la actuación de la policía contra activistas de la Flotilla cuando llegaron a Bilbao. El Gobierno de España ha sido acusado de "hipocresía" por el incidente.

El Ministerio hace referencia a la actuación policial del sábado, 23 de mayo, cuando los activistas españoles que formaban parte de la Global Sumud Flotilla regresaron a España, y en el aeropuerto de Bilbao se registraron incidentes y momentos de tensión entre quienes les esperaban y la Ertzaintza, que acabó con el arresto de cuatro personas.

"El director político (de Exteriores de Israel, Yossi Amrani) señaló la hipocresía del Gobierno español, que envía provocadores a Israel y después condena a Israel por sus acciones legales para reforzar su bloqueo naval legal (a Gaza), mientras al mismo tiempo las autoridades españolas utilizaron violencia grave contra esos mismos participantes de la Flotilla", recoge un comunicado de Exteriores.

Tensión en el aeropuerto de Bilbao

Este sábado han regresado a España los activistas de la Global Sumud Flotilla retenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza. En el aeropuerto de Bilbao se registraron incidentes y momentos de tensión entre varias personas que aguardaban la llegada de la flotilla y agentes de la Ertzaintza, que intervinieron con porras.

Según fuentes del Departamento vasco de Seguridad, efectivos de la Ertzaintza realizaron varias intervenciones e identificaron a algunas personas a la llegada de los activistas, aunque no ofrecieron más detalles sobre la actuación policial, que continúa abierta.

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