29 muertos y 102 heridos en un ataque con explosivos contra un tren en Pakistán

Este domingo, al menos 29 personas han muerto y otras 102 han resultado heridas tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en Quetta, al oeste de Pakistán. Este se dirigía a una zona residencial militar, según informaron fuentes policiales.

Un oficial de la policía del control policial de Quetta, Hameed Ali Shah, declaró que "En la explosión, 29 pasajeros han muerto y 102 están heridos. Se está determinando la naturaleza de la explosión". Otro agente, Muhammed Ramzan, declaró a EFE que "un tren lanzadera que venía de Quetta fue alcanzado por una explosión cerca de Chamn Phatak".

El tren trasladaba a miembros del ejército y a sus familiares desde Quetta hasta Peshawar, en el noroeste de Pakistán. La explosión hizo añicos las ventanas de este y destrozó varios vehículos que se encontraban cerca. Según otro funcionario, los militares viajaban para celebrar la Fiesta del Sacrificio, una de las festividades más importantes del calendario musulmán, que comenzará el próximo martes.

Según las autoridades, se cree que la explosión tuvo lugar en las vías del tren, cerca del paso a nivel de Chaman Phatak, un cruce ferroviario situado en la capital de la provincia de Baluchistán, ubicada a unos 125 kilómetros de la frontera con Afganistán.

Descarrilamiento del tren

La fuerza de la explosión provocó el descarrilamiento de la locomotora y de tres vagones, dos de ellos llegaron a volcar, según informó la Policía.

El ministro federal de Ferrocarriles, Muhammad Hanif Abbasi, calificó el ataque de "acto cobarde de terrorismo" y acusó a fuerzas hostiles que operan desde Afganistán con apoyo de India para desestabilizar el país. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado.

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