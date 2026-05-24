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VUELO DESVIADO

Un vuelo aterriza de emergencia después de que el piloto sufriera un infarto a casi diez mil metros de altura

Los pasajeros tuvieron que esperar en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro durante 13 horas antes de ser trasladados a casa en un vuelo diferente con una nueva tripulación de cabina.

Avi&oacute;n de la aerol&iacute;nea inglesa Jet2.

Avión de la aerolínea inglesa Jet2.agencias

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Iman Benataya
Publicado:

Un vuelo de la compañía Jet2, que transportaba turistas británicos de Tenerife a Birmingham, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia después de que el piloto sufriera un ataque al corazón en pleno vuelo. El vuelo se encontraba a 30.000 pies de altura (unos 9.100 metros) cuando se produjo la emergencia médica, por lo que el avión se vio obligado a aterrizar prematuramente en Portugal poco después de las 2 de la madrugada del viernes.

Según testigos, las azafatas corrieron por el pasillo llorando, preguntando si había algún médico a bordo. Tras el aterrizaje en Oporto, los servicios de emergencia subieron rápidamente al avión, donde 220 pasajeros observaron cómo los médicos atendían al piloto.

A raíz del incidente, los pasajeros tuvieron que esperar en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro durante 13 horas antes de ser trasladados a casa en un vuelo diferente con una nueva tripulación de cabina.

Uno de los pasajeros aseguró que "Estuvimos varados en Portugal durante más de 13 horas sin alojamiento. No nos dejaron bajar del avión durante más de una hora. Nos dijeron que el alojamiento era demasiado caro".

Por su parte, la compañía declaró a The Sun que "el vuelo LS1266 de Tenerife a Birmingham fue desviado a Oporto el 21 de mayo debido a que uno de los pilotos se encontraba indispuesto". Sin embargo, aseguraron que "en ningún momento se vio comprometida la seguridad, y los clientes pudieron continuar su viaje sin problemas".

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