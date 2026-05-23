Trump no asiste a la boda de su hijo y alimenta la incertidumbre sobre posibles decisiones con respecto a Irán o Cuba

Trump ha aprovechado el mitin que ha protagonizado en las últimas horas en el estado de Nueva York para sacar pecho de su guerra contra Irán. "Su Marina ha desaparecido, su Fuerza Aérea, todo ha desaparecido". "Sus líderes han desaparecido", ha asegurado ante sus seguidores, a los que ha prometido que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que la guerra acabará pronto.

Posible avance

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que Teherán desea llegar a un acuerdo cuanto antes. Durante el acto se han producido protestas de personas presentes entre el público, que han sido expulsadas del recinto. El secretario de Estado de Estados Unidos ha declarado este viernes que ha visto un "ligero avance" en las conversaciones sobre Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto.Un portavoz iraní ha insistido este sábado en alejar la posibilidad de un acuerdo inmediato por la "hostilidad" que atribuyen a Washington. Mientras tanto, se multiplican los contactos diplomáticos para facilitar el acuerdo. El jefe del ejército de Pakistán mantuvo conversaciones en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí, para discutir un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Trump no viaja ni a la boda de su hijo, ni a Florida

Según la cadena CBS, la Casa Blanca evalúa reanudar las operaciones militares contra Irán. Trump ha anunciado en redes sociales que no asistirá a la boda de su hijo mayor este fin de semana en las Bahamas a causa de lo que describió como "circunstancias relacionadas con el gobierno". "Es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante", asegura el mandatario. Esa decisión ha alimentado la incertidumbre sobre las posibles decisiones que pudiera tomar al respecto. No es un buen momento para mí. Tengo un asunto llamado "Irán y otras cosas", aseguró este jueves en la Casa Blanca. Además de poner el foco sobre Irán, Trump lleva semanas aumentando la presión sobre Cuba, amenazando con una posible intervención y con la imputación, esta semana, contra el expresidente Raúl Castro.

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