Nuevo tiroteo cerca de la Casa Blanca: El Servicio Secreto abate al atacante

Un hombre armado murió este sábado tras un tiroteo con agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington. Según las autoridades, el sospechoso abrió fuego cerca de un puesto de control de seguridad ubicado en la intersección de Pennsylvania Avenue y la calle 17, lo que provocó una rápida respuesta policial.

Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido y fue trasladado a un hospital. El atacante también fue llevado a un centro médico, donde posteriormente fue declarado muerto. Ningún agente resultó herido.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro del complejo presidencial en el momento del incidente, aunque no estuvo en peligro. El FBI y el Servicio Secreto mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

Nasire Best, tirador de la Casa Blanca

El joven ha sido identificado como Nasire Best y tenía 21 años, según medios estadounidenses. También presentaba problemas mentales y había sido detenido anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales.

Best había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras realizar otro incidente en la zona, donde le impidió el acceso a un vehículo al ala este de la Casa Blanca, asegurando a los oficiales que "era Jesucristo y quería que lo arrestaran".

Un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.

Agentes del Servicio Secreto dispararon al joven después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios. Asimismo, el diario New York Times señaló que el tiroteo se produjo después de que Best sacara un arma de una bolsa y empezara a disparar contra los agentes.

Comunicado de Donald Trump

El presidente estadounidense ha lanzado un comunicado en su red social, Truth Social, donde agradece a su "magnífico Servicio Secreto y a las fuerzas del orden" por su "rápida y profesional intervención" para interrumpir el tiroteo.

"Tenía antecedentes de violencia y una posible obsesión por el edificio más querido de nuestro país", declaró Trump. "Este suceso se produce un mes después del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, y pone de manifiesto lo importante que es, para todos los futuros presidentes, disponer de lo que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país lo exige!"

Comunicado en Truth Social | @realDonaldTrump

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