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Hallan muerto a Stewart McLean, el actor de Netflix conocido por su papel en 'Virgin River'

Por el momento, se desconocen las causas de su muerte y se investiga como posible homicidio.

Stewart McLean, actor conocido por su papel en 'Virgin River'

Stewart McLean, actor conocido por su papel en 'Virgin River'IMDb

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Lucía Hernández
Publicado:

Este viernes, 22 de mayo, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT) de Canadá ha confirmado que habían encontrado en la zona de Lions Bay el cadáver de Stewart McLean, de 45 años y actor de Netflix, famoso por su papel en la serie 'Virgin River'.

El actor fue visto por última vez en su domicilio, situado en una comunidad pequeña en la Columbia Británica el pasado viernes, 15 de mayo, a unos 30 minutos de Squamish y a 45 minutos de Vancouver. Tres días después, se presentó una denuncia por desaparición donde se describía a McLean como un varón de 1,78 metros de altura, 68 kilos de peso, canoso y ojos azules.

Investigación abierta por posible homicidio

La policía ha iniciado una investigación sobre un posible asesinato. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) de Squamish declaró que la investigación está en manos del equipo de homicidios. "A medida que avanza la investigación, los investigadores de homicidios están trabajando para recopilar y analizar pruebas, revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y realizar entrevistas para elaborar una cronología de las actividades del Sr. McLean anteriores al 15 de mayo de 2026", declaró el IHIT en un comunicado.

En el mensaje también se explicaba: "Estamos investigando todas las pistas disponibles mientras trabajamos para encontrar respuestas para la familia, los amigos y los seres queridos del Sr. McLean". Y creen que su desaparición es un "incidente aislado".

Homenaje a McLean

Tras confirmar la muerte del actor, su agente, Jodi Caplan, lanzó un comunicado en su cuenta de Facebook: "Tuve la suerte de trabajar con Stew durante más de 10 años". "Siempre fue un placer tratar con él: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido", añadió.

Varios directores del sector se pusieron en contacto con la familia de McLean y con su agencia para dar el pésame. Todos coincidían en que era una persona "maravillosa" y en que lo iban a "echar de menos". Por otra parte, sus seguidores también transmitieron mensajes de ánimo a su familia a través de las redes sociales: "Rezo por su familia en estos momentos".

Por el momento, las autoridades no han confirmado si hay sospechosos o posibles causas sobre lo ocurrido.

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