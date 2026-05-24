Un sintecho, herido en el metro de Barcelona al intentar frenar una pelea de 20 personas

Un hombre ha sido herido esta pasada madrugada en el metro de Barcelona tras intentar mediar en una pelea multitudinaria. Según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra, los hechos han tenido lugar alrededor de las tres de la madrugada en la estación de La Pau de la línea L4 del Metro de Barcelona. Allí, por causas que por el momento se desconocen, unas veinte personas se han enzarzado en una pelea.

Según detallan fuentes próximas a la investigación, una persona sin techo que estaba en la estación, ajena a la pelea, ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban, momento en que ha sido herida en un glúteo. Cuando los agentes del cuerpo policial catalán han llegado a la estación, las personas que se estaban peleando ya habían huido, por lo que no se ha podido detener a nadie. El hombre herido, por su parte, ha sido trasladado a un centro hospitalario de Barcelona.

Barcelona lucha contra la multirreincidencia

Precisamente, esta mañana los Mossos d'Esquadra han dado a conocer que, en el marco del Plan Kapai para luchar contra la multirreincidencia, se ha detenido a ocho personas, que acumulan 141 antecedentes policiales en un dispositivo que se ha montado en Barcelona.

Según han informado fuentes policiales, el dispositivo, que se ha denominado Kanpai Càtena, se llevó a cabo el pasado jueves, 21 de mayo, entre las 14.00 y las 23.00 horas en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí de Barcelona.

En concreto, la policía catalana detuvo a 8 personas con 141 antecedentes policiales, denunció a otras cuatro con 105 antecedentes e identificó a 52 con 661 antecedentes.

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