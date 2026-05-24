Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

BARCELONA

Un sintecho, herido en el metro de Barcelona al intentar frenar una pelea de 20 personas

El herido, una persona sin techo ajena a la pelea, ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban y ha sido herido en un glúteo.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Un hombre ha sido herido esta pasada madrugada en el metro de Barcelona tras intentar mediar en una pelea multitudinaria. Según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra, los hechos han tenido lugar alrededor de las tres de la madrugada en la estación de La Pau de la línea L4 del Metro de Barcelona. Allí, por causas que por el momento se desconocen, unas veinte personas se han enzarzado en una pelea.

Según detallan fuentes próximas a la investigación, una persona sin techo que estaba en la estación, ajena a la pelea, ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban, momento en que ha sido herida en un glúteo. Cuando los agentes del cuerpo policial catalán han llegado a la estación, las personas que se estaban peleando ya habían huido, por lo que no se ha podido detener a nadie. El hombre herido, por su parte, ha sido trasladado a un centro hospitalario de Barcelona.

Barcelona lucha contra la multirreincidencia

Precisamente, esta mañana los Mossos d'Esquadra han dado a conocer que, en el marco del Plan Kapai para luchar contra la multirreincidencia, se ha detenido a ocho personas, que acumulan 141 antecedentes policiales en un dispositivo que se ha montado en Barcelona.

Según han informado fuentes policiales, el dispositivo, que se ha denominado Kanpai Càtena, se llevó a cabo el pasado jueves, 21 de mayo, entre las 14.00 y las 23.00 horas en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí de Barcelona.

En concreto, la policía catalana detuvo a 8 personas con 141 antecedentes policiales, denunció a otras cuatro con 105 antecedentes e identificó a 52 con 661 antecedentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Policía británica amplía la investigación al príncipe Andrés por una posible conducta sexual inapropiada

Fotografía de archivo. Príncipe Andrés.

Publicidad

Mundo

Tren accidentado en Quetta, Pakistán

29 muertos y 102 heridos en un ataque con explosivos contra un tren en Pakistán

Estrecho de Ormuz

EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Un sintecho, herido en el metro de Barcelona al intentar frenar una pelea de 20 personas

Avión de la aerolínea inglesa Jet2.
VUELO DESVIADO

Un vuelo aterriza de emergencia después de que el piloto sufriera un infarto a casi diez mil metros de altura

Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev
UCRANIA

Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Casa Blanca
CASA BLANCA

Nuevo tiroteo cerca de la Casa Blanca: El Servicio Secreto abate al atacante

El presidente Donald Trump se encontraba dentro del complejo presidencial en el momento del incidente, aunque no estuvo en peligro.

Stewart McLean, actor conocido por su papel en 'Virgin River'
Canadá

Hallan muerto a Stewart McLean, el actor de Netflix conocido por su papel en 'Virgin River'

Por el momento, se desconocen las causas de su muerte y se investiga como posible homicidio.

Trump no asiste a la boda de su hijo y alimenta la incertidumbre sobre posibles decisiones con respecto a Irán o Cuba

Trump no asiste a la boda de su hijo y alimenta la incertidumbre sobre posibles decisiones con respecto a Irán o Cuba

Al menos 90 muertos por una explosión en una mina de carbón en el norte de China

Las autoridades chinas reducen a 82 los muertos en la explosión de la mina mientras prosiguen tareas de rescate

Policía alemana

Un choque frontal entre dos tranvías en Alemania deja 28 heridos, cinco de ellos graves

Publicidad