Donald Trump pierde apoyos de MAGA por su gestión de la guerra en Irán

Estados Unidos e Irán han acordado un alto al fuego de dos semanas a falta de hora y media para que se cumpliera el plazo del ultimátum que había anunciado Donald Trump. Pero para parte del movimiento MAGA ya es demasiado tarde. Algunos de sus principales apoyos han criticado la gestión del presidente y piden que se aplique la 25º Enmienda, que habilita que le sustituya el vicepresidente.

La ley federal exige la aprobación del Congreso si las operaciones militares duran más de 60 días. Pasado este periodo, las acciones deben parar, a no ser que el Congreso haya declarado la guerra. Pero Trump podría conseguir una prórroga de otros 30 días si certifica por escrito ante el Congreso que el uso de la fuerza es necesario para que las tropas estadounidenses puedan retirarse de manera segura. Así, algunos legisladores republicanos hablan ya de poner una fecha límite, finales de mes, para que el presidente solicite en el Congreso la aprobación de las operación militar en Irán.

Trump pierde apoyos

Donald Trump no solo está perdiendo apoyos en su partido. Periodistas e influencers conservadores también creen que Donald Trump se está equivocando. Candace Owens, comentarista política y presentadora, ha llamado "lunático" al presidente y ha declarado que "la 25ª enmienda debe ser invocada". Tucker Carlson, por su parte, dijo que el presidente de Estados Unidos se estaba "riendo del islam", lo que, a su juicio, "es una profanación intencionada de la belleza y la verdad".

Al principio de su mandato, el 47% de los ciudadanos estadounidenses aprobaban las políticas de Donald Trump. Ahora, esa aprobación ha caído al 36%. La guerra de Irán es uno de los principales factores y la gestión del presidente le está haciendo perder al movimiento MAGA que tan importante fue en su vuelta a la Casa Blanca.

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