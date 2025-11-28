Trump asegura que "muy pronto comenzarán a detener también por tierra" a los narcotraficantes venezolanos

Estados Unidos ha lanzado una nueva advertencia al narcotráfico venezolano. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos.

Tras los ataques en el Caribe y en el Pacífico donde las fuerzas estadounidenses ya han matado a más de 80 personas y destruyeron más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, la tensión entre EEUU y Caracas sigue escalando. "Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", afirmó Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

Crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Aunque no ha especificado cuáles son las intenciones en tierra, Trump ha destacado el éxito de sus operaciones por mar: "En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar", dijo el presidente a los milicianos.

El mandatario justifica que los bombardeos tenían como objetivo acabar con los supuestos narcotraficantes de Venezuela que "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año". "Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85% (del flujo) por mar", indicó.

Tras los primeros ataques por mar que comenzaron el 1 de septiembre, Estados Unidos ha ido aumentando la presencia militar, llegando el pasado 16 de septiembre a desplegar en las aguas del Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de la Armada estadounidense, y este lunes declaró como terrorista a la organización Cartel de los Soles, que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

