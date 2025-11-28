Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU-Venezuela

Trump asegura que "muy pronto comenzarán a detener también por tierra" a los narcotraficantes venezolanos

La tensión entre EEUU y Venezuela sigue escalando con motivo de los ataques militares que el mandatario estadounidense está llevando a cabo contra los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos. "Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", ha afirmado Trump.

Donald Trump

Donald TrumpEFE (archivo)

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Estados Unidos ha lanzado una nueva advertencia al narcotráfico venezolano. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos.

Tras los ataques en el Caribe y en el Pacífico donde las fuerzas estadounidenses ya han matado a más de 80 personas y destruyeron más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, la tensión entre EEUU y Caracas sigue escalando. "Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país", afirmó Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.

Crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Aunque no ha especificado cuáles son las intenciones en tierra, Trump ha destacado el éxito de sus operaciones por mar: "En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar", dijo el presidente a los milicianos.

El mandatario justifica que los bombardeos tenían como objetivo acabar con los supuestos narcotraficantes de Venezuela que "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año". "Pero vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85% (del flujo) por mar", indicó.

Tras los primeros ataques por mar que comenzaron el 1 de septiembre, Estados Unidos ha ido aumentando la presencia militar, llegando el pasado 16 de septiembre a desplegar en las aguas del Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de la Armada estadounidense, y este lunes declaró como terrorista a la organización Cartel de los Soles, que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los dos soldados de la Guardia Nacional tiroteados cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico

Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Mundo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una conferencia de prensa con el primer ministro albanés en Roma, Italia, el 13 de noviembre de 2025

Italia plantea reintroducir un servicio militar voluntario ante la amenaza rusa

Donald Trump

Trump asegura que "muy pronto comenzarán a detener también por tierra" a los narcotraficantes venezolanos

'Youtuber' Jan Zimmermann

Muere el 'youtuber' Jan Zimmermann a los 27 años tras sufrir un ataque epiléptico

El complejo afectado por el incendio
Incendio

Ascienden a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EEUU

Trump extrema su política antimigratoria: "Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo"

Agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom
EEUU

Muere una de los agentes de la Guardia Nacional tiroteada en Washington

El otro agente herido sigue en estado crítico y se encuentra "luchando por su vida".

Imagen de los edificios del complejo residencial de Hong Kong envueltos por las llamas el pasado miércoles
Incendio devastador

Por qué ha sido tan devastador el incendio de Hong Kong que deja al menos 83 muertos

Aún se desconoce la causa del incendio, pero una investigación preliminar determinó que la velocidad a la que se propagó fue inusual, según el secretario de seguridad de Hong Kong.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin

Putin, sobre el borrador de paz para terminar la guerra con Ucrania: "Podría ser la base de futuros acuerdos"

Imagen de archivo de un tiburón

Un tiburón mata a una mujer y un hombre resulta herido en una playa de Australia

Francia/Argelia.- Macron expresa su disposición a conversar con Tebune tras la liberación del escritor Boualem Sansal

Macron anuncia una mili "voluntaria" en Francia: las curiosidades de su implantación de cara a 2026

Publicidad