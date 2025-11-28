Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump extrema su política antimigratoria: "Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo"

El presidente estadounidense amenaza a la población migrante asegurando que expulsará "a cualquiera que no sea un activo útil para Estados Unidos" y que eliminará "todas las ayudas y subsidios federales" para quienes no sean estadounidenses, entre otras medidas con el fin de devolver la "tranquilidad nacional".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

Desde su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida), donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado el día de Acción de Gracias, el mandatario no parece haber disfrutado de la tranquilidad de la festividad. En una serie de publicaciones en su red social 'Truth', Trump ha lanzado una serie de advertencias que afectan directamente a las personas migrantes que viven en el país, así como a los estadounidenses "políticamente correctos" a los que califica de "estúpidos" por su comportamiento con respecto a la inmigración.

El presidente republicano sigue radicalizando sus medidas en política antimigratoria, asegurando que detendrá "permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo y que expulsará "a cualquiera que no sea un activo útil para Estados Unidos". Aunque las intenciones no sorprenden, ahora Trump ha querido compartir unas medidas más concretas que no dejan indiferente a nadie.

"Eliminaré todas las ayudas y subsidios federales"

Mediante el lema de 'Make America Great Again' como excusa y datos descontextualizados del censo, el mandatario ha compartido que "la población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas, la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de la droga". También asegura que "ellos y sus hijos reciben apoyo mediante pagos masivos de ciudadanos patrióticos estadounidenses que, debido a sus hermosos corazones, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. ¡Soportan lo que le ha sucedido a nuestro país, pero hacerlo los está comiendo vivos!".

Los planes del presidente para la población migrante de su país consisten en eliminar "todas las ayudas y subsidios federales" para quienes no sean estadounidenses y "desnaturalizar" a los migrantes que "socaven la tranquilidad nacional". "Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", ha agregado.

"Las pandillas somalíes deambulan por las calles en busca de presas"

"Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación", ha aseverado, antes de definir esa "situación", en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como "la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, decadencia urbana, hospitales superpoblados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.). Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia están apoderándose por completo del que antaño fue el gran Estado de Minnesota. Las pandillas somalíes deambulan por las calles en busca de presas". Esto se debe según él, a la carga de refugiados y la población migrante, que sería "mucho mayor" que las cifras oficiales.

Dirigiéndose al anterior gobierno de Joe Biden, Trump sostiene que pese a los avances tecnológicos, la política de inmigración demócrata "erosionó esos logros y las condiciones de vida para muchos".

