Los dos soldados de la Guardia Nacional tiroteados cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico

Los soldados miembros de la Guardia Nacional que fueron tiroteados este miércoles, cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico. De esta manera, las autoridades han rectificado esta información tras haberles dado por muertos.

Según detalla la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, el ataque se trata de un "tiroteo selectivo". Después de informar de su supuesto fallecimiento, el gobernador Patrick Morrisey, afirma haber recibido "informes contradictorios" y que proporcionarán "más información" cuando tengan "datos más completos".

El tiroteo se ha producido al noreste de Washington, concretamente en la esquina entre la calle 17 y la calle I, muy cerca de la residencia presidencial.

Según varios testigos de la escena del suceso, se escucharon disparos y la gente empezó a correr. "Vimos como se llevaban dos camillas en ambulancia, En una de ellas había un señor con ropa militar, espero que esté bien", ha declarado Mohammed El-Katabi, en declaraciones a Efe."Cuando se fueron las ambulancias, empezaron a sobrevolar helicópteros y había muchos policías", ha añadido.

Cronología del suceso

Al inicio, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, informó de los primeros detalles del suceso a través de la misma red social. En cambio, Donald Trump, quien se encuentra en Florida antes del feriado de Acción de Gracias, contó poco después de que los agentes se encontraban en estado crítico.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado la portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt.

Cabe señalar que las tropas de la Guardia Nacional han estado presentes en el estado de Washington D. C. durante meses como parte de la ofensiva anticrimen del presidente Trump.

El sospechoso detenido

La Policía ha detenido a un sospechoso del tiroteo, que también está gravemente herido, mientras permanece acordonada la zona donde se han producido los disparos. Según detalla AP News, el sospechoso habría recibido un disparo y presentaría lesiones, pero no se cree que su vida corra peligro.

Se desconoce si se trata de un delito común, violencia política o terrorismo. Además, el aeropuerto de la ciudad ha cerrado temporalmente. Eso sí, cabe señalar que ya no hay ningún peligro en la zona del suceso.

Trump sobre el tiroteo: "El animal que disparó pagará un precio muy alto"

El presidente de los EEUU se ha pronunciado respecto a este suceso. Donald Trump ha declarado, a través de su red social Truth Social, que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en distintos hospitales, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto".