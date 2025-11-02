Estados Unidos confirma la muerte de tres "narcoterroristas" en un nuevo ataque en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que tres "narcoterroristas" han resultado muertos en un nuevo ataque contra una embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico en aguas del Caribe.

A través de su cuenta en X, el jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos ha asegurado que "por orden del presidente Trump", "el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra otra embarcación del narcotráfico que operaba una Organización Terrorista Designada en aguas del Caribe".

La nave, conocida por sus servicios de inteligencia "por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes", detalló Hegseth.

Según el jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, "tres narcoterroristas se encontraban a bordo" y murieron en un nuevo ataque, que según el funcionario fue realizado en aguas internacionales.

Hegseth afirma que tratarán a los narcotraficantes "igual que a Al-Qaeda"

De la misma manera, detalló que "ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido" y ha reiterado que los narcotraficantes "están introduciendo drogas" en las costas estadounidenses para "envenenar a los ciudadanos en su propio país". Según Hegseth, "no lograrán" llevar a cabo esos supuestos actos.

Asimismo, ha asegurado que el "Departamento de Seguridad los tratará exactamente igual que como tratamos a Al-Qaeda". Ha detallado que continuarán "rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos".

El ataque más reciente, llevado a cabo por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, fue contra una lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental el pasado miércoles. En dicho operativo, murieron cuatro personas que estaban a bordo de la lancha.

Además, Hegseth ha informado que esa nave fue identificada por los servicios de inteligencia y que "transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes".

Estados Unidos ha destruido 16 embarcaciones en aguas internacionales

Con este nuevo ataque, ya son 16 las embarcaciones destruidas por Estados Unidos en aguas internacionales, unas en el Pacífico, las cuales el Gobierno norteamericano vinculó con actividades de tráfico de drogas, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, muy cerca de aguas venezolanas.

La pasada semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados con el narcotráfico y agregó que de realizar estas maniobras, va a notificar al Congreso.

Por otro lado, desde Naciones Unidas han denunciado que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos bombardeos y han alertado de que a partir de la "información muy escasa", "ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente".

Por este motivo, el organismo ha instado al republicano a cesar estas operaciones e investigar de manera "rápida, independiente y transparente", con vistas incluso a procesar y condenar a quienes hayan violado la ley.