Un tiburón mata a una mujer y un otro resulta herido en una playa de Australia

Una mujer ha muerto y un hombre ha resultado herido en estado grave tras sufrir un ataque por un tiburón mientras nadaban en una playa del estado australiano de Nueva Gales del Sur, según la BBC.

La policía ha informado de que la mujer, de supuestamente unos 20 años, ha fallecido en el lugar de los hechos, mientras que el hombre, también de unos aproximadamente 20 años, fue trasladado en helicóptero a un hospital de Newcastle en estado crítico. También han advertido de que los paramédicos asistieron a la playa de Kylies, en el Parque Nacional Crowdy Bay, a unos 300 km al norte de Sídney, la madrugada del jueves, hora local.

Las autoridades han alabado a un transeúnte que realizó un torniquete improvisado en la pierna del hombre antes de que la llegada de los paramédicos, una acción que "posiblemente le salvó la vida". "La valentía de algunos transeúntes es asombrosa en esta situación", ha declarado ante la prensa el superintendente de ambulancias de Nueva Gales del Sur, Josh Smyth. "Exponerse es heroico y, obviamente, nos dio tiempo para llegar a ese paciente masculino", ha añadido.

Un tiburón toro

El tiburón que ha efectuado el ataque probablemente era un "tiburón toro grande", según indica el Departamento de Industrias Primarias.

Los tiburones toro, que se ubican tanto en aguas dulces como saladas, son "uno de los pocos tiburones potencialmente peligrosos para las personas", según afirman desde el Museo Australiano. Además, son la tercera especie de tiburón más mortal, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones.

Cierre temporal de la playa

La playa ha sido cerrada y se están desplegando líneas de tambor ('drumlines') "inteligentes", que atraen a los tiburones con anzuelos cebados para ser marcados y liberados.

Surf Life Saving NSW ha informado de que las playas circundantes también permanecerían cerradas durante 24 horas mientras drones vigilaban la zona. "Esta es una terrible tragedia y enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de la mujer y el hombre involucrados", declaró Steve Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving NSW. "Por ahora, les rogamos que se mantengan alejados del agua en las playas cercanas y sigan las indicaciones de los socorristas", añaden.

Este es el quinto ataque mortal de tiburón en Australia en 2025. El más reciente de ellos sucedió hace menos de tres meses, cuando un hombre murió en un ataque de tiburón en las playas del norte de Sídney.