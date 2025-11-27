Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque tiburón

Un tiburón mata a una mujer y un otro resulta herido en una playa de Australia

La playa ha sido cerrada de manera temporal y se está tratando de atraer a los tiburones con anzuelos cebados para ser marcados y liberados.

P&aacute;nico en Gran Canaria por la presencia de un tibur&oacute;n que obliga a prohibir el ba&ntilde;o

Imagen de archivo de un tiburónPexels

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Una mujer ha muerto y un hombre ha resultado herido en estado grave tras sufrir un ataque por un tiburón mientras nadaban en una playa del estado australiano de Nueva Gales del Sur, según la BBC.

La policía ha informado de que la mujer, de supuestamente unos 20 años, ha fallecido en el lugar de los hechos, mientras que el hombre, también de unos aproximadamente 20 años, fue trasladado en helicóptero a un hospital de Newcastle en estado crítico. También han advertido de que los paramédicos asistieron a la playa de Kylies, en el Parque Nacional Crowdy Bay, a unos 300 km al norte de Sídney, la madrugada del jueves, hora local.

Las autoridades han alabado a un transeúnte que realizó un torniquete improvisado en la pierna del hombre antes de que la llegada de los paramédicos, una acción que "posiblemente le salvó la vida". "La valentía de algunos transeúntes es asombrosa en esta situación", ha declarado ante la prensa el superintendente de ambulancias de Nueva Gales del Sur, Josh Smyth. "Exponerse es heroico y, obviamente, nos dio tiempo para llegar a ese paciente masculino", ha añadido.

Un tiburón toro

El tiburón que ha efectuado el ataque probablemente era un "tiburón toro grande", según indica el Departamento de Industrias Primarias.

Los tiburones toro, que se ubican tanto en aguas dulces como saladas, son "uno de los pocos tiburones potencialmente peligrosos para las personas", según afirman desde el Museo Australiano. Además, son la tercera especie de tiburón más mortal, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones.

Cierre temporal de la playa

La playa ha sido cerrada y se están desplegando líneas de tambor ('drumlines') "inteligentes", que atraen a los tiburones con anzuelos cebados para ser marcados y liberados.

Surf Life Saving NSW ha informado de que las playas circundantes también permanecerían cerradas durante 24 horas mientras drones vigilaban la zona. "Esta es una terrible tragedia y enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de la mujer y el hombre involucrados", declaró Steve Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving NSW. "Por ahora, les rogamos que se mantengan alejados del agua en las playas cercanas y sigan las indicaciones de los socorristas", añaden.

Este es el quinto ataque mortal de tiburón en Australia en 2025. El más reciente de ellos sucedió hace menos de tres meses, cuando un hombre murió en un ataque de tiburón en las playas del norte de Sídney.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Macron anuncia una mili "voluntaria" en Francia: las curiosidades de su implantación de cara a 2026

November 17, 2025, Paris, France: French President Emmanuel Macron listens to a question during a joint press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, at the Elysee Palace, November 17, 2025, in Paris, France. Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian 17/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un tiburón

Un tiburón mata a una mujer y un otro resulta herido en una playa de Australia

Francia/Argelia.- Macron expresa su disposición a conversar con Tebune tras la liberación del escritor Boualem Sansal

Macron anuncia una mili "voluntaria" en Francia: las curiosidades de su implantación de cara a 2026

Imagen generada por inteligencia artificial

Tormenta de drones, los nuevos 'ovnis' de la guerra híbrida en Ucrania que atemorizan a Europa

Culpable tiroteo
EEUU

El sospechoso del tiroteo a la Guardia Nacional en Washington había trabajado para la CIA

Ethan Browne
Ethan Browne

Muere Ethan Browne, modelo e hijo del cantante Jackson Browne: lo encontraron inconsciente en su casa

Donald Trump
Donald Trump

EEUU detiene todas las solicitudes migratorias de afganos tras el tiroteo a la Guardia Nacional en Washington

Un hombre de esa nacionalidad ha atacado a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, un incidente que dejó a los militares en estado crítico y desató una revisión urgente de los protocolos de seguridad.

Imagen de archivo de un avión de Iberia
AEROLÍNEAS

Venezuela revoca las concesiones de Iberia y otras 5 aerolíneas por suspender los vuelos

El Gobierno venezolano suspende las licencias de seis compañías aéreas por "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado" de Estados Unidos.

Coliseo, Roma

Una joven de 19 años, violada en grupo en un parque delante de su novio

Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Los dos soldados de la Guardia Nacional tiroteados cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico

El ex presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy, condenado a seis meses de cárcel por financiación irregular

Publicidad