Ascienden a 128 los muertos en el incendio de Hong Kong y unas 200 personas siguen desaparecidas

En Hong Kong aún reina la desolación tras el grave incendio que arrasó en el complejo residencial Wang Fuk Court. El fatídico suceso deja ya 128 muertos y unas 200 personas desaparecidas. 108 cuerpos se localizaron en la zona del incendio, mientras que no se descarta que los equipos que continúan trabajando en los edificios afectados den con más cadáveres. El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79.

El motivo de la expansión de las llamas

Una de las grandes cuestiones que han surgido tras este pavoroso incendio es el motivo de la expansión tan veloz de las llamas por el complejo residencial. La respuesta está en el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas. Además, esto provocó que los cristales estallaran y el fuego también se propagara por el interior de los edificios. Los inmuebles estaban cubiertos por andamios de bambú revestidos con mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación de todo el complejo. "Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que causó este desastre", sostiene el secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung.

Por su parte, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló en la misma comparecencia que las alarmas anti-incendios no funcionaron correctamente y avanzó que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.

El anuncio de Yeung confirma los testimonios de varios vecinos que aseguraron que no escucharon las alarmas cuando comenzó el incendio, que tuvo focos activos hasta el jueves.

El fuego comenzó el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, que está formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Hasta el momento, hay cinco detenidos por su presunta responsabilidad en los hechos, pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.

El complejo estaba en rehabilitación integral

Tal y como se ha podido saber, el complejo residencial de Tai Po se hallaba en rehabilitación integral, con sus bloques completamente cubiertos por una estructura densa de versátiles cañas Mao Zhu, unidas con tiras de nailon negro y protegidas por redes de polietileno de alta densidad, lonas de cloruro de polivinilo y planchas de poliestireno expandido en los huecos de ventana.

Atendiendo a los informes preliminares del Departamento de Bomberos, ninguno de esos revestimientos cumplía la clasificación ignífuga clase 0 o 1 obligatoria, por lo que el conjunto se convirtió en una chimenea vertical que elevó el incendio a una insólita categoría 5 en tiempo récord.