Al menos 12 muertos en el incendio de tres edificios de una urbanización en proceso de renovación

Al menos 12 personas han muerto y 16 han resultado heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. Según señala la prensa local, la Policía indica que también hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego.

Las autoridades han elevado el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 debido a su rápida evolución. En imágenes difundidas en redes sociales se puede observar una densa columna de humo, así como el derrumbe de partes del andamiaje. Varias carreteras cercanas se han cerrado al tráfico.

El incendio comenzó en el andamiaje

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, se clasificó en un primer momento como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4. El fuego ha atraído a numerosas personas al área, donde algunos residentes se ven obligados a cubrir sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observan los daños en sus hogares.

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se ha desplazado hasta el Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post. Tras ello, se confirmó que este bombero fue uno de los cuatro fallecidos, junto a tres residentes, en un balance provisional a las 17:00 hora local (09.00 GMT).

Alerta roja por peligro de incendio

Desde este lunes, el Observatorio de Hong Kong mantenía una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

El complejo se está renovando

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que provocó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo tiene 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes. El fuego también ha impactado en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.