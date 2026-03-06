Trump advierte que "Cuba caerá" y que será "la guinda del pastel" tras presumir de haber causado su crisis

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este jueves que "Cuba caerá", un episodio que tal y como subraya supondría "la guinda del pastel" tras 50 años de bloqueo estadounidense al país caribeño, al mismo tiempo que alardeaba sobre ser el responsable de la crisis que sufre a isla desde mediados de 2024."De lo contrario no tendrían este problema", añade.

"Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", declaraba Trump. A esto añadía que Washington está en contacto con el liderazgo de Cuba ante el deterioro de la situación en la isla tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Según explicó, el Gobierno cubano "necesita ayuda" y se están "manteniendo conversaciones" mientras aumenta la inestabilidad política y económica en el país.

El presidente de EEUU puso como ejemplo para Cuba las renovadas relaciones de EEUU con Venezuela tras lacaptura de Maduro. "Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente", afirmó Trump.

La crisis cubana

La situación en Cuba es delicada desde hace varios meses, debido a que su abastecimiento de petróleo se ha reducido significativamente desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de 2026 en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos.

En medio de las amenazas del presidente Trump contra la isla, el mandatario sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, y también humanitaria.

Cuba sufre una leve crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado a consecuencia del asedio petrolero de EEUU. A consecuencia de esto, en el último año y medio se han registrado cinco apagones nacionales y varios parciales.

Cuando no hay averías, los cortes diarios superan las 20 horas en amplias regiones del país y las 15 en algunos puntos de La Habana. Este mismo miércoles, algunas de las unidades de producción termoeléctrica operativas se encontraron fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40% del mix energético en Cuba.

